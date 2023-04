Diaby spricht vom Titel, Xabi Alonso warnt: "Wir wären dumm, über das Finale zu spechen"

Die jüngsten sieben Partien hat Bayer 04 wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Doch wie lange geht die Erfolgsserie noch weiter? Stürmer Moussa Diaby sieht vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen Union Saint-Gilloise zumindest international kein Limit für den Werksklub.

Die Frage kam nicht überraschend. Schon gar nicht, da die Rollen im Viertelfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und Union Royal Saint-Gilloise klar verteilt zu sein scheinen. Dort der hohe Favorit aus der Bundesliga, dort der Noname und Außenseiter aus Belgien. Und so sollte Xabi Alonso, der Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und deutsche Meister erklären, ob er seiner aktuellen Mannschaft zutraue, die Europa League zu gewinnen.

Die Antwort des Spaniers war ebenso erwartbar. "Schritt für Schritt", mahnte der 41-Jährige, "noch ist es ein langer Weg bis ins Endspiel. Wir wären dumm, jetzt über das Finale zu sprechen. Unser Fokus und unser Respekt gilt Saint-Gilles. Weiter denken wir nicht."

Starke Serie

Zumindest nicht offiziell. Doch natürlich ist in Leverkusen längst das Jagfieber ausgebrochen. In der Hoffnung, einer bis in den Februar verkorksten Saison doch noch ein Happy End ins Drehbuch zu schreiben. Die beeindruckende Entwicklung in den vergangenen Wochen inklusive Erfolgsserie macht dies möglich. Wettbewerbsübergreifend ist der Werkslub seit neun Partien unbesiegt, gewann davon acht.

"Wir haben jetzt eine neue Mentalität. Die Spieler sind fokussierter. Jetzt sieht man das echte Gesicht von Leverkusen", erklärt Moussa Diaby die Kehrtwende unter Xabi Alonso, die inzwischen auch dazu geführt hat, dass die Bayer-Profis wieder an sich glauben. "Wir haben die Spieler, um die Europa League zu gewinnen", sagt der französische Nationalspieler mit dem neu gewonnenen Selbstbewusstsein, das seinem Trainer grundsätzlich gefallen wird - auch wenn es natürlich gerne unausgesprochen hätte bleiben können.

Kein Gegner wird unterschätzt

Denn Xabi Alonso fordert zwar weiterhin Demut ein und den Fokus allein auf die nächste Partie zu legen. Doch mittlerweile scheint er sich relativ sicher zu sein, dass seine Profis die richtige Grundeinstellung verinnerlicht haben. "Wir müssen diese Welle weiter reiten. Es wird nicht einfach", warnt der Trainer, begründet jedoch gleichzeitig seine Zuversicht: "Ich kann positiv sein, weil ich die Gier und den Fokus der Spieler sehe. Ich sehe den Hunger. Das brauchen wir, um unser Ziel zu erreichen."

Wie dieses in der Europa League lautet, ist klar. Und auch in der Liga geht es darum, sich ein Ticket für die Champions League zu sichern, das man auch als Gewinner des europäischen Pokalwettbewerbs erhalten würde. Selbst wenn Diaby die klubinterne Sprachregelung ("Wir machen Schritt für Schritt") einhält, stuft er die Qualifikation für die Königsklasse auch über die Liga als möglich ein. "Die Mannschaft kann den 4. Platz erreichen", erklärt er eindeutig

Erstmal liegt der Fokus aber auf der Europa League. Doch besteht nicht die Gefahr, dass Bayer den unbekannten Gegner unterschätzt? "Sicher nicht", erklärt Xabi Alonso im Brustton der Überzeugung und liefert dafür eine einleuchtende Begründung: "Wir haben jetzt die Chance, ein Halbfinale zu erreichen, was dem Klub zuletzt 2002 gelungen ist, als Bayer 04 ins Finale der Champions League kam. Da ist der Gegner egal. Wir fühlen es in uns, dass wir alles geben müssen, um diese Chance zu nutzen." Seine Spieler können schon am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) zeigen, ob sie auch diesen Entwicklungsschritt erfolgreich abgeschlossen haben.