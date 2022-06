Di Salvos Plan zur Titelverteidigung

So will sich der amtierende Europameister auf die U-21-EM 2023 in Georgien und Rumänien vorbereiten.

Eine ungewöhnlich lange Zeitspanne liegt diesmal zwischen der Qualifikation für die Endrunde und dem Start der Titelkämpfe im kommenden Jahr, die zwischen dem 21. Juni und dem 8. Juli 2023 in Georgien und Rumänien ausgetragen werden. Anfang Juni hatte sich die deutsche U 21 mit einem Sieg gegen Ungarn (4:0) endgültig qualifiziert, das abschließende Gruppenspiel in Polen (2:1) konnte der Titelverteidiger gewissermaßen schon als ersten EM-Test nutzen.

Über ein Jahr Entwicklung liegt noch vor den Spielern in ihren Klubs, ehe U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo sein finales Aufgebot bestimmen muss. Bis dahin soll die DFB-Auswahl in EM-Verfassung gebracht werden. Davon war die deutsche Mannschaft trotz der am Ende souveränen Qualifikation noch ein gutes Stück entfernt. "Wir haben in Polen gegen einen guten Gegner schon gesehen, dass es nicht so einfach wird", hat Di Salvo erkannt, "wir werden diese Zeit nutzen, um am Abläufen zu feilen. Wir werden gegen große und starke Mannschaften spielen, damit wir sehen, auf welchem Leistungsstand wir sind."

Viele Optionen

Der erste Härtetest ist nun fest vereinbart. Am 27. September wird die deutsche U 21 in Sheffield gegen England antreten, das ebenfalls bei der EM am Start sein wird. Weitere Hochkaräter sollen hinzukommen. "Die Mannschaft einzuordnen, ist augenblicklich noch schwierig", sagt Di Salvo, kann aber auf ein breites Repertoire an Kandidaten zurückgreifen, "wir haben mittlerweile nicht nur in der Offensive, sondern auch im Zentrum und in der Verteidigung Optionen dazugewonnen mit Spielern, die im Verein spielen." Und die sich bis zur EM noch weiter steigern und stabilisieren können.

Zwölf der insgesamt 16 EM-Teilnehmer stehen fest. Neben den beiden Gastgebern haben die Gruppensieger Deutschland, Belgien, England, Frankreich, Italien, Portugal, Niederlande, Norwegen und Spanien sowie die Schweiz als bester Gruppenzweiter ihre EM-Tickets gebucht. Um die verbleibenden vier Startplätze kämpfen die acht weiteren Zweitplatzierten in den Play-offs (19. bis 27. September), die am kommenden Dienstag (13 Uhr in Nyon) ausgelost werden. Im Rennen sind noch Kroatien, Tschechien, Dänemark, Island, Israel, Irland, die Slowakei und die Ukraine.