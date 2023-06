Di Salvos Motivation aus dem Tiefschlag

Das endgültige Aufgebot der U 21 für die EM in Georgien wurde letztlich von Verletzungen bestimmt. Für Trainer Di Salvo Enttäuschung und Bestätigung zugleich.

Aus dem Trainingslager der U 21-Nationalmannschaft in Prad am Stilfserjoch berichtet Thiemo Müller

Die ersten ganz harten Entscheidungen als Cheftrainer sind Antonio Di Salvo dann doch erspart geblieben. Das ursprünglich 26 Mann starke vorläufige Aufgebot war durch Patrick Osterhages verletzungsbedingte Absage ohnehin bereits geschrumpft. Am Mittwoch stellte sich dann heraus: Auch Jordan Beyer (Sehnenentzündung unter der Fußsohle) und Jan Thielmann (Knie) müssen für die kommende Woche startende U-21-Europameisterschaft in Georgien absagen. Der Kreis jener 23 Akteure, den der DFB bis 0 Uhr in der Nacht zu Donnerstag als endgültigen Kader an die UEFA melden muss, ergibt sich damit von selbst.

"Es berührt das Team definitiv. Alle waren betroffen und traurig." Antonio di Salvo

"Letztendlich hat sich die Strategie ausgezahlt, drei Spieler mehr in den vorläufigen Kader zu nominieren", stellt Di Salvo nüchtern fest. "So haben alle Spieler schon alle Inhalte mitbekommen, sind voll integriert." Zugleich macht der Fußballlehrer keinen Hehl daraus, die Ausfälle Beyers und Thielmanns sportlich wie emotional als Tiefschläge zu empfinden: "Es ist ja offensichtlich, dass beide wichtige Spieler sind, die gute Chancen gehabt hätten, von Anfang an zu spielen. Und es berührt das Team definitiv, bei der Nachricht waren alle betroffen und traurig." Wobei Di Salvo prompt versuchte, den Schock in Motivation umzuwandeln. "Ich habe der Mannschaft direkt gesagt: Wenn wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren, können wir Jordan und Jan die Chance eröffnen, in einem Jahr doch noch bei einem großen Turnier dabeizusein."

Trainer beeindruckt vom Charakter der Streichkandidaten

Ebenso hält Di Salvo fest: "Ich freue mich auch für die beiden anderen, die jetzt dabeibleiben und nicht abreisen müssen." Wer die beiden Streichkandidaten gewesen wären, behält der Coach für sich. Mutmaßlich handelt es sich um Angreifer Faride Alidou und einen der beiden Innenverteidiger Marton Dardai bzw. Maxi Bauer. Die Betroffenen selbst hatte Di Salvo vorab von seinen Plänen informiert: "Ich fand das einfach nur fair, weil es hier wenig Zeit gab, sich wirklich zu beweisen. Es zeugt vom Charakter dieser Jungs, dass sie trotzdem unbedingt dabeisein und alles hier miterleben wollten." Jetzt dürfen sie wie ihre 21 Teamkollegen sogar davon träumen, am 8. Juli in der Hafenstadt Batumi am Schwarzen Meer den EM-Pokal in die Höhe zu recken.