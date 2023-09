Di Salvos Lehren aus dem EM-Aus

Zum Start mit seinem neuen U-21-Jahrgang muss der DFB-Trainer erneut auf wichtige Spieler verzichten, hier spricht Antonio Di Salvo über die Aufgaben, Probleme und Ziele der neuen Mannschaft und über Konsequenzen aus der missratenen Europameisterschaft.

Möchte eine feste Struktur in seinem Team: Trainer Antonio Di Salvo. IMAGO/Beautiful Sports

U-21-Coach Antonio Di Salvo über...

... die Teamstruktur: Die war extrem schwankend, wir hatten eine hohe Fluktuation. Wollen keine Türen zumachen, aber es ist wichtig, eine gute Struktur zu haben, um überhaupt als Team zusammenzuwachsen, das hat uns ein wenig gefehlt. Wir hatten Teamgeist, aber es ist etwas anderes, wenn eine Mannshaft relativ kurzfristig zusammenkommt und nicht im Laufe der Jahre zusammenwachsen kann. Ich glaube, es wäre wünschenswert, eine feste Achse zu haben, die immer da ist, damit man überhaupt eine Mannschaft werden kann und sie führen kann.

... konsequentes Verteidigen: Das wird ein großer Fokus sein für den neuen Zyklus. Wir haben nicht viele Torchancen zugelassen und viel richtig gemacht, aber in den wenigen Situationen haben wir nicht konsequent verteidigt, deswegen steht das im Fokus diese Basics im defensiven Eins-gegen-eins und dem Willen, das Tor zu verteidigen. Das müssen wir besser machen. Wir brauchen Zeit, um die neue Mannschaft kennenzulernen, haben aber nicht viel Zeit bis zum Spiel im Kosovo, deswegen werden wir den Fokus auf die Basics legen. Es geht um offensive Abläufe, aber viel wichtiger ist es, sauber und konsequent zu verteidigen. Das war eine Erkenntnis, weil alle Mannschaften mittlerweile in der Lage sind, dem Gegner wehzutun. Wir müssen auch mal wieder in der Lage sein, zu null zu spielen. Dann stehen die Chancen höher, Spiele zu gewinnen.

... die EM-Qualifikation: Klar ist, dass wir eine Gruppe erwischt haben, die sehr schwer wird, deswegen müssen wir den Fokus von Anfang an hochhalten und uns bestmöglich vorbereiten. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben und müssen von Beginn an da sein. Aber wir gehen optimistisch an die Qualifikation ran und wissen auch, dass es nicht einfach wird, aber mit dem klaren Ziel, uns direkt zu qualifizieren.

... die kommenden Gegner: Wir haben den Test gegen die Ukraine, sie waren sehr erfolgreich bei der EM, da sind noch einige Spieler dabei, das wird ein guter Test. Kosovo hat schon ein Spiel gespielt und 2:0 gewonnen gegen Estland. Mit Kosovo haben wir auch schon Erfahrungen gemacht, vor einigen Jahren dort 0:0 gespielt und zu Hause 1:0 gewonnen, wir wissen, was auf uns zukommt, ein sehr starker Gegner. Bulgarien kann ich noch nicht einschätzen, aber Israel. Sie sind mit dem 2003-er Jahrgang amtierender Vize-Europameister und bei der U-20-WM Dritter geworden, eine richtig gute Mannschaft. Auch mit Polen haben wir unsere Erfahrungen gemacht mit einem Sieg und einer Niederlage, sie hatten ohne die EM die Chance, sich mit dem neuen Kader bereits ein Jahr einzuspielen.

... die vielen Ausfälle: Es ist bitter, dass bei diesem Neuanfang wichtige Spieler nicht dabei sind, aber das können wir nicht ändern. Es ist auch eine Chance für Spieler, sich zu zeigen und Fuß zu fassen und Spielpraxis zu sammeln.