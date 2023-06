Di Salvo: Zwischen Verzweiflung und Fantasie

Bei der 1:2-Niederlage gegen Tschechien unterliefen der deutschen U-21-Nationalmannschaft erneut Fehler, auf die Antonio Di Salvo im Vorfeld explizit hingewiesen hatte. An ein Weiterkommen glaubt der Trainer trotzdem noch.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Tim Lüddecke und Thomas Hiete

Teilweise klangen die Aussagen von Antonio Di Salvo wie vom Band, wie Wiederholungen, die man dieser Tage in Georgien nicht zum ersten Mal gehört hatte. "Die Konsequenz war heute wieder entscheidend", sagte der Chefcoach im Anschluss an das 1:2 im zweiten EM-Gruppenspiel gegen die Auswahl Tschechiens. Jene Konsequenz, die der 44-Jährige schon nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Israel bemängelt hatte, ging seinen Spielern auch am Sonntagabend über große Teile der Partie ab.

Am augenscheinlichsten waren naturgemäß die Aktionen, die letztlich zu den beiden Gegentreffern führten: Vor dem 0:1, bei einem tschechischen Gegenstoß nach eigenem Eckball - obwohl Di Salvo im Vorfeld explizit vor diesen Kontern gewarnt hatte. "Klar ist das eine Situation, die wir oft besprechen und die besser werden muss, da verzweifelt man auch als Trainer", erklärte er. Und vor dem 1:2, einem abgefälschten Schuss, den kein deutscher Verteidiger mit der letzten Vehemenz zu blocken imstande war.

Viertelfinaleinzug? "Es ist möglich"

Also sprach Di Salvo zum wiederholten Mal davon, "die Dinge klar anzusprechen" zu wollen, "die zu verbessern sind". Und weiter: "Jetzt müssen wir die Jungs wieder aufrichten. Dann haben wir die Köpfe wieder oben", so der Cheftrainer, dem besonders die zweite Spielhälfte vom Sonntagabend Zuversicht vermittelte - nachdem die ersten 45 Minuten allerdings auch äußerst "behäbig" ausgefallen waren, wie etwa Mittelfeldmann Angelo Stiller kritisierte.

In der aktuellen Verfassung und nur einem Punkt nach zwei Gruppenspielen erscheint ein Viertelfinaleinzug eher unrealistisch, unter bestimmten Voraussetzungen ist er aber nach wie vor möglich. Noch besteht Hoffnung auf ein solches Szenario, wie nicht nur der Trainer betont (Di Salvo: "Die Fantasie habe ich schon"), sondern auch Stiller ("Es ist möglich") oder Eric Martel: "Solange die Chance gegeben ist, werden wir daran glauben." Bereits nach dem Spiel hatte der Coach dazu in der Kabine noch einmal zur Mannschaft gesprochen.

Reicht es für Moukoko gegen England?

Allerdings bedarf es für ein Weiterkommen zunächst einmal einen deutschen Erfolg im letzten Gruppenspiel am Mittwochabend gegen England. Di Salvo: "Das kleine Fünkchen Hoffnung wollen wir nutzen mit einem Sieg - und dann schauen wir mal, was auf dem Nebenplatz passiert."

Ob ihm dann wieder Youssoufa Moukoko zur Verfügung stehen wird, der gegen Tschechien aufgrund muskulärer Probleme nicht zum Einsatz kam, ist indes noch fraglich, wie der Coach ausführte: "Da müssen wir von Tag zu Tag schauen."