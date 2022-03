Di Salvo vor Israel-Härtetest: "Wir müssen geduldiger spielen"

Vorentscheidung, gehaltener Vorsprung oder Rückschlag? Trainer Antonio Di Salvo sagt, wie die deutsche U 21 im Spitzenspiel in Israel (17 Uhr, LIVE! bei kicker) auftreten soll. Bei Personal und System könnte es Änderungen geben.

Aus Tel Aviv/Israel berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Spannung und Anspannung steigen bei der deutsche U-21-Auswahl, die seit Samstagabend in der israelischen Metropole Tel Aviv weilt. An diesem Dienstag kommt es am frühen Abend im HaMoshava-Stadion im nahen Petah Tikva zum Spitzenspiel in der EM-Qualifikationsgruppe B, in der Israel zwei Zähler hinter den DFB-Junioren auf Platz 2 lauert.

Antonio Di Salvo hat klare Vorstellungen, wie sein Team in diesem sportlichen Härtetest auftreten soll. "Wir müssen hochkonzentriert sein", sagt der deutsche Coach im Gespräch mit dem kicker und zieht die israelische Leistung am Donnerstag gegen den Tabellendritten Polen als Warnung heran: "Das war eine sehr intensive Partie, es ging hin und her, aber Israel hatte unterm Strich mehr Torchancen." Am Ende trennten sich beiden Konkurrenten 2:2 - ideal für die deutsche Auswahl, die allerdings im November in Großaspach eine 0:4-Abreibung gegen Polen kassiert hatte.

Das Hinspiel gegen Israel Anfang Oktober zuvor gewann sie bei Di Salvos Debüt in den Schlusssekunden noch 3:2. "Da sind wir sehr dominant aufgetreten und haben gegen einen effizienten Gegner aus nur vier Torchancen zwei Gegentore kassiert", blickt Di Salvo zurück und gibt auch mit Blick auf die Vorstellung beim 4:0 gegen Lettland am Freitag eine leicht modifizierte Spielweise vor: "Wir wollen dem Spiel wieder unseren Stempel aufdrücken, müssen aber geduldiger spielen. Gegen Lettland haben wir teilweise zu schnell vorne reingespielt, auch wenn kaum Platz dafür da war."

Wunsch nach mehr Spielkontrolle

Der 42-Jährige wünscht sich in manchen Phasen mehr Spielkontrolle, gerade wenn der Gegner kompakt und tiefstehend verteidigt: "Räume schaffst du in solchen Phasen nur, wenn du den Gegner und den Ball in den eigenen Reihen laufen lässt." Di Salvo möchte vermeiden, dass seine Profis trotz ihres positiven Offensivdrang dem Kontrahenten ins Messer laufen. Im Großen und Ganzen wird er dabei erneut der Startelf vom Freitag vertrauen, einige wenige Änderungen sind dennoch möglich.

So ist besonders der nach kurzer Coronapause wieder einsatzbereite Armel Bella Kotchap ein heißer Kandidat für die Angriffsformation. Der Bochumer könnte in der Innenverteidigung Fürths Maximilian Bauer ersetzen, den einzigen Unsicherheitsfaktor im Duell mit den Letten. In der Offensive ist Stürmer Erik Shuranov eine der ersten Anwärter und auch ein Systemwechsel mit vereinzelten Positionswechseln ist denkbar.

Welches System wählt der Trainer?

Am Freitag starteten die DFB-Junioren in einem 4-3-3, in dem der als Angreifer ausgebildete Kapitän Jonathan Burkardt im Ballbesitz das Spiel von der linken Achterposition aus dominierte. Alternativen dazu sind ein 4-4-2 oder ein 4-2-3-1, Tom Krauß könnte jeweils mit Angelo Stiller eine Doppelsechs bilden.

Trotz der großen Ausfallwelle der vergangenen Woche kann Di Salvo auch von der Bank aus nachlegen. Der schnelle Faride Alidou brachte bei seinem Debüt gegen Lettland frischen Wind auf dem linken Flügel, Malik Tillman - vom US-Verband umworben - traf nach seiner Einwechslung zum dritten Mal im dritten U-21-Einsatz. Wichtiger als Formation und Personal wird am Ende jedoch die Art und Weise sein, mit der Di Salvos Mannschaft im Härtetest auftritt, gerade in den Zweikämpfen. Man sollte ihr vom Start weg anmerken, dass sie mit einem Sieg einen riesigen Schritt in Richtung EM-Ticket gehen kann.