Di Salvo und Wolf über Gründe der DFB-Krise - U 17 als Lichtblick

Mit der WM in Katar und der U-21-EM hat der DFB in jüngster Vergangenheit im Männerbereich gleich zwei verpatzte Turniere erlebt. U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo und U-20-Nationaltrainer Hannes Wolf nennen Gründe für das frühe Scheitern. Einen Lichtblick stellt derweil die deutsche U 17 dar.

Dass die U 21 bei der EM in Georgien und Rumänien nach drei Spielen bereits wieder nach Hause fahren musste, war zuletzt eine herbe Enttäuschung. Die Zahlen, die ihr Trainer Antonio Di Salvo beim 65. Internationalen Trainer-Kongress des Bundes Deutscher Fußball-Lehrer in Bremen für das Turnier vorstellte, wirkten allerdings positiv. So belegte die Mannschaft unter anderem bei den statistischen Werten der "Expected Goals" für erzielte eigene Treffer und kassierte Gegentore im Vergleich mit den anderen Nationen einen der vorderen Plätze. Lag es also nur am fehlenden Spielglück?

So einfach machten es sich Di Salvo und Hannes Wolf, sein U-20-Trainerkollege beim DFB, bei ihrer Präsentation nicht. Ja, auch die Effizienz habe gefehlt. Ein Problem war für den U-21-Nationalcoach allerdings insbesondere, wie er ausführte, dass viele seiner Spieler in diesem Jahr zuvor deutlich weniger Spielpraxis auf allerhöchstem Level gesammelt hätten als beispielsweise die späteren Titelträger aus England. Zugleich fehle in einigen Jahrgängen derzeit schlichtweg die Qualität. Hier müsse in den Trainingsformen wieder verstärkt, vor allem beim Dribbling, der Fokus auf die Förderung der individuellen Fähigkeiten der Talente gelegt werden.

Da hättest du als Verein erstmal sieben Engländer gekauft, bevor du den ersten Deutschen holst. Hannes Wolf

Abseits der Krise gibt es auch Lichtblicke. Für Freude sorgte beim DFB zuletzt, dass die U-17-Nationalmannschaft den EM-Titel geholt hat. Wolf verwies zugleich aber auf ein Länderspiel der U 20 gegen England. "Da hättest du als Verein erstmal sieben Engländer gekauft, bevor du den ersten Deutschen holst", so der frühere Bundesliga-Trainer mit neidvollem Blick auf den Nachwuchs von der Insel in diesem Jahrgang.

Auch bei der Analyse der WM in Katar wurde der individuellen Qualität der einzelnen Spieler eine enorme Bedeutung beigemessen. Hier machten Wolf und Di Salvo während des Turniers in den jeweiligen Mannschaftsteilen mehrere "Unterschiedsspieler" aus. Zu diesen gehörte für sie beispielsweise Argentiniens Innenverteidiger Cristian Romero aufgrund seiner Zweikampfhärte. Auch Englands Declan Rice wurde von ihnen als solcher eingestuft, da er als Sechser mit wichtigen Ballgewinnen oftmals schon vorab verhindert habe, dass Druck auf die Innenverteidigung aufgebaut werden konnte.

Messi und Mbappé dürfen Körner sparen

Selbstredend gehörten auch Lionel Messi und Kylian Mbappé in diese Kategorie. Hier zeigte die WM allerdings eine interessante Entwicklung auf: In der vergangenen Dekade wurde schließlich oftmals gelehrt, dass die Angreifer bereits die ersten Verteidiger sind. Bei den Finalisten machten die beiden U-Nationaltrainer allerdings aus, dass Messi und Mbappé von sämtlichen Defensivaufgaben befreit waren. Etwas, das ihre Mannschaften als Kollektiv in Kauf nahmen, damit die beiden Ausnahmekönner für ihre Offensivsituationen die berühmten "Körner" sparen können.

Bei den Argentiniern musste dafür Julian Alvarez die Räume beackern, die Messi verwaist ließ. Beim Weltmeister hoben Di Salvo und Wolf zudem hervor, dass der Fokus nicht auf hohen Ballgewinnen lag. Dafür habe die Albiceleste jedoch mit allen Mitteln ihre letzte Linie verteidigt. Zudem hätten die Argentinier - bei aller Qualität im Kader - auch Pragmatismus walten lassen, wenn es nötig war. So stellten diese für das Viertelfinale gegen die Niederlande auf eine Fünferkette um, weil sie ebenjene für die Partie als die erfolgversprechendere Variante ausgemacht hatten - letztlich mit Erfolg für den späteren Weltmeister.