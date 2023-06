Di Salvo über Matriciani: "Henning wird total unterschätzt"

Wenn die deutsche U 21 am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Tschechien um eine gute Position im Kampf um den Einzug ins EM-Viertelfinale kämpft, wird Henning Matriciani wohl erneut in der Startelf stehen. Der Schalker ist die größte Überraschung im Kader von Antonio Di Salvo.

Von der U-21-Europameisterschaft aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüddecke

Vor wenigen Jahren noch ist er ganz weit weg vom Profifußball. Henning Matriciani hat im Nachwuchsleistungszentrum von Arminia Bielefeld keine Chance mehr. Mit 16 Jahren wechselt er 2016 von den Ostwestfalen in die Heimat zur U 17 des SV Lippstadt. Dort entwickelt sich der Defensivmann zum Regionalligaspieler, parallel dazu absolviert er eine dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten. Sieben Monate arbeitet er bis 2020 noch hauptberuflich in einer Praxis in Lippstadt. Ehe ein Anruf von Schalkes Gerald Asamoah, der Matriciani zur zweiten Mannschaft nach Gelsenkirchen lockt, eine Entwicklung in Gang setzt. Die aktuell als Innenverteidiger in der deutschen U-21-Nationalmannschaft ihren vorläufigen Höhepunkt findet.

Matriciani kommt im ersten EM-Spiel gegen Israel (1:1) an der Seite von Kapitän Yann Aurel Bisseck über 90 Minuten zum Einsatz, zeigt eine grundsolide Vorstellung (kicker-Note 3). "Ich kann ihm nur ein Kompliment aussprechen für seine Leistung", lobt Trainer Antonio Di Salvo, der auch am Sonntag gegen Tschechien wieder auf den 23-Jährigen setzen wird.

Matriciani muss sich "manchmal schon noch kneifen"

Matriciani ist die größte Überraschung im deutschen Kader, wohl niemand hatte den Schalker auf der Rechnung für dieses Turnier. Schon gar nicht er selbst. "Er hat mir gesagt", berichtet Di Salvo, "dass er vor einigen Monaten noch nicht gedacht hätte, dass er diesen Weg gehen könnte." Matriciani aber tat, was er am besten kann: fleißig arbeiten. Parallel dazu verletzten sich Konkurrenten wie Armel Bella Kotchap oder Jordan Beyer, Malick Thiaw wurde zur A-Nationalmannschaft berufen. Ende März feiert der Schalker sein Debüt in der U 21, nun, Ende Juni, steht er in der Startformation. Di Salvo: "Er nimmt die Aufgaben ohne Nervosität an, machte die Dinge, die gefordert sind, bleibt einfach in seinem Spiel." Ein Fußballer ohne Schnörkel und Pirouetten. Der Trainer betont: "Henning wird total unterschätzt."

Eine Tatsache, mit der der Spieler wohl am besten umgehen kann, schließlich überrascht er sich mit seiner Entwicklung auch selbst. "Es ist ab und zu ein bisschen surreal", sagt Matriciani, "manchmal muss man sich schon noch kneifen. Aber mittlerweile realisiert man es immer klarer, und es macht Bock auf mehr." Und das an der Seite von Fußballern, die dauerhaft in hochprofessionellen Akademien ausgebildet wurden. "Natürlich hat man auf dem Weg Unterschiede gespürt", berichtet der Schalker. "Mein Weg war ja fast vorbei nach der Zeit in Bielefeld. Dass ich den Traum trotzdem noch leben darf, ist schon einzigartig."

Vielseitigkeit in der Defensive als größter Trumpf

Matriciani ist mit seinem Umweg in den Profifußball - erst 2021 unterzeichnete er in Gelsenkirchen seinen ersten Profivertrag - ein Vorbild für junge Fußballer, bei denen nicht alles stringent verläuft. "Ich selbst sehe mich nicht als Vorbild", sagt der Defensivallrounder zwar, "aber ich habe schon öfter gehört: Du bist ein Vorbild, diesen Weg so noch geschafft zu haben, immer weiter dran zu glauben und zu arbeiten."

Harte Arbeit macht ihn zu einem Spieler, dessen Flexibilität zum großen Plus wird. In der Viererkette kann Matriciani alle Positionen spielen, links in der Innenverteidigung erhält er nun den Vorzug vor Linksfuß Marton Dardai. "Eigentlich bin ich Rechtsfuß", so der gebürtige Lippstädter, "habe aber inzwischen auch meinen linken Fuß ganz gut hinbekommen. Das ist sicher ein Vorteil. Ich habe immer versucht, den linken Fuß mit einzubinden." Wo spielt er am liebsten? "Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin eigentlich gelernter Innenverteidiger. Mittlerweile gefallen mir auch die Außenverteidigerposition sehr gut."

Vor Jahren hätte er es selbst nicht für möglich gehalten, nun ist Henning Matriciani beim DFB-Nachwuchs ein Mann für alle Fälle.