Di Salvo über Leihspieler von Flick: "Bisher gibt es kein weiteres Veto"

Nach dem 0:0 in Rumänien spricht U-21-Trainer Antonio Di Salvo im kicker-Interview über das Spiel, sein System, über die Leistung vieler Spieler und deren Perspektiven sowie eine Absprache mit Hansi Flick.

Aus Sibiu (Rumänien) berichtet Carsten Schröter-Lorenz

Klarheit hat Di Salvo fast nur im Tor. Dort hat sich Noah Atubolu als Stammkeeper etabliert. Freiburgs großes Talent, das im Sommer womöglich vor der Beförderung zur Nummer 1 im Profiteam steht, wird bei der EM spielen, sofern der Keeper gesund bleibt.

In Abwesenheit mehrerer Stützen zeigten viele DFB-Junioren in Rumänien eine maue Leistung. Gerade Ansgar Knauff, der angesichts seiner Erfahrung und bereits nachgewiesener Klasse hätte vorangehen müssen, enttäuschte und muss sich Kritik von Di Salvo anhören. Über viele weitere Spieler spricht der Trainer im Interview.

Herr Di Salvo, täuscht der Eindruck, oder sind Sie nach dem 0:0 in Rumänien weniger zufrieden als nach dem 2:2 gegen Japan?

Das würde ich gar nicht so sagen. Ich bin schon zufrieden, weil wir es mit vier Wechseln nach dem Japan-Spiel und mit zwei eingewechselten Debütanten unter den Bedingungen ordentlich gemacht haben. Klar, ich hätte mindestens eines der beiden Spiele gerne gewonnen. Gegen Japan war mehr drin, weil wir die klareren Chancen hatten.

Und deutlich mehr als gegen die Rumänen.

Ja, das ist auch das, was es zu kritisieren gibt. Aber das Ergebnis steht nicht an erster Stelle. Es ging darum, die Spieler nochmal zu sehen und testen, um in Richtung Sommer zu bewerten, ob sie einen Platz in der Mannschaft finden können, wenn die anderen zurückkommen.

Im Angriffsspiel gab es insgesamt wenig zielführende Kombinationen.

Der Platz war rutschig, da fielen die Annahmen nicht leicht, aber das lassen wir mal außen vor. Die ersten 15 Minuten hatten wir mit unserem Dreieraufbau eine gute Struktur, haben die dann aber verloren und sind nicht mehr in unsere Abläufe gekommen. Das war in der zweiten Hälfte teilweise besser, da hatten wir mehr Zug drin, sind über außen einige Male vorbeigekommen und haben drei, vier gefährliche Flanken geschlagen, wo der letzte entscheidende Schritt gefehlt hat. Insgesamt waren wir aber torungefährlich, haben es verpasst, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Wir haben es nicht wirklich erzwungen.

Ist das 4-3-3 spätestens jetzt als Standard-System ihrer Mannschaft anzusehen?

Das haben wir jetzt und in den vergangenen Lehrgängen so gemacht. Für den Sommer, wenn wir wissen, was uns der Turnierkader ermöglicht, haben wir aber noch die eine oder andere Idee.

Spannend wird, auf wen Sie letztlich bei der EM zurückgreifen können. Armel Bella Kotchap und Malick Thiaw dürften die beste Besetzung in der Innenverteidigung darstellen. Haben sich in deren Abwesenheit Yann Aurel Bisseck und Jordan Beyer empfehlen können?

Definitiv. Wir haben jetzt zu Null gespielt, das war ganz wichtig. Wir hatten angesprochen, dass wir gegen Japan zu leichte Gegentore bekommen haben. Beide waren in beiden Partien total stabil, was die Defensivarbeit betrifft, für die Gegentore gegen Japan konnten sich nichts. Ansonsten können sie sich im Spielaufbau aber verbessern, teilweise schneller spielen und schnellere Entscheidungen treffen.

Mit Blick auf die aktuell verletzten Maximilian Bauer und Marton Dardai sowie die Debütanten Henning Matriciani und Kenneth Schmidt, haben Sie die größte Auswahl in der Innenverteidigung.

Ja, auf diesen Positionen haben wir einige Jungs und ich sicher die geringsten Sorgen. Henning und Kenneth haben nicht viel gespielt. In Rumänien 15 Minuten reinzukommen, die Null zu halten und das Spiel nach vorne mitanzukurbeln, das war von beiden ordentlich.

Links hinten liefern sich Noah Katterbach und Luca Netz schon länger ein Duell auf Augenhöhe. Jeder hatte ein Spiel, gibt es einen Punktsieger?

Nein, keiner hat Ausschläge nach oben oder unten gezeigt. Es kommt darauf an, wie der Rest der Saison verläuft und mit viel Selbstvertrauen sie ins Trainingslager starten werden. Ich hoffe, dass beide mit einem positiven Gefühl kommen. Noah hat die Möglichkeit, mit dem HSV aufzusteigen und hoffentlich auch zu spielen, Luca hat die letzten Spiele in Gladbach absolviert, ich hoffe, das gibt Auftrieb.

Bei Yannik geht es um die Rolle. Wir wollen, dass er der Mannschaft Stabilität gibt und defensiv Zweikämpfe führt. Antonio Di Salvo

Die Sechs ist eine sehr wichtige Position, auf der Sie nicht allzu viel Auswahl haben. Yannik Keitel trug zweimal die Binde, zeigte aber durchwachsene Leistungen. Wie beurteilen Sie seine Auftritte?

Bei Yannik geht es um die Rolle. Wir wollen, dass er der Mannschaft Stabilität gibt und defensiv Zweikämpfe führt. Das hat er aus meiner Sicht gut gemacht. Alles, was das Spiel mit Ball betrifft, da hatte er vor allem gegen Japan zu viele Passfehler, das war hier in Rumänien schon besser, aber da muss er sich verbessern.

Auf den Achterpositionen gibt es mehr Alternativen.

Ja, meine Möglichkeiten haben sich vergrößert. Denis Huseinbasic hat zweimal ordentlich gespielt, wobei er in Rumänien nicht so torgefährlich war wie zuvor. Trotzdem tut er unserem Spiel gut, er ist ballsicher und läuft extrem viel. Wie auch Tom Krauß, der bei Schalke extrem viel spielt, das tut uns gut, dass ich weiß, dass wir Spieler haben, die mit Rhythmus zu uns kommen werden. Angelo Stiller war sehr ballsicher gegen die Rumänen. Mit Patrick Osterhage und Felix Nmecha haben wir weitere Spieler für diese Position, auch da gilt es die nächste Wochen abzuwarten und dann Entscheidungen zu treffen.

Noah Weißhaupt stand erstmals in der Startelf. Konnte er für sich werben?

Es war okay und das, was er unter diesen Umständen leisten konnte. Er ist ein-, zweimal gefährlich ins Eins-gegen-eins gegangen, hat Flanken geschlagen, war selbst nicht so torgefährlich. Im Training deutet er seine Torgefährlichkeit häufig an, schießt viele Tore, das hat bei seinen Einsätzen bisher gefehlt, außer beim Torschuss gegen Japan. Aber insgesamt war die Trainingsleistung im Vergleich zur Maßnahme im November stärker, er hat sich ins Team eingefunden. Für ihn gilt wie für jeden anderen auch, jetzt im Verein dranzubleiben. Es ist insgesamt keiner durchgestartet, aber auch keiner abgefallen.

Der Sturm ist seit Jahren eine Problemzone im deutschen Fußball. Nun hat sich aber zumindest gegen Japan Jessic Ngankam empfohlen. Wenn Sie zur EM dann noch Karim Adeyemi, Kevin Schade und Youssoufa Moukoko dazubekommen, ist das Team vorne auf einmal gut aufgestellt, oder?

Das sind auf jeden Fall Stürmer, die alle den Unterschied ausmachen können, sowohl im Strafraum, als auch drumherum, etwa mit Kopfballstärke oder Geschwindigkeit. Es wäre natürlich eine gute Sache, wenn die Jungs dabei wären.

Stehen Faride Alidou oder Jamie Leweling sinnbildlich dafür, wie schwer es Spielern ohne regelmäßige Praxis im Verein fällt, überzeugend aufzutreten?

Ja, man sieht, dass sie sich nicht trauen in die Aktionen zu kommen, die sie eigentlich stark machen, ihre Geschwindigkeit auszunutzen und eine gewisse Zielstrebigkeit an den Tag zu legen. Es ist aber auch normal, dass man selbst über eine normale Ballannahme nachdenken muss, bei der man idealerweise den Ball nach vorne mitnimmt. Wenn man nicht im Flow ist, keine Spielpraxis hat, schaut man erstmal, dass man den Ball annimmt und sicher bleibt. Der Ball wird dannn totgestoppt, dann gehen ganz viele Situationen verloren. Das war in diesem Spiel im Übrigen ein Problem der ganzen Mannschaft. Wir hatten nicht viele Situationen, wo wir mit dem ersten Kontakt mutig nach vorne hätten gehen müssen. Aber auch in den wenigen Situationen haben wir es nicht gemacht. Das war in der ersten Hälfte beispielsweise bei Luca Netz zweimal der Fall, was wir dann auch angesprochen haben. In der zweiten Hälfte war es etwas besser, weshalb wir zu Flanken gekommen sind. Dann hat aber eben alles andere gefehlt.

Zum Abschluss: Gibt es von Hansi Flick, außer bei Jamal Musiala und Florian Wirtz, ein weiteres EM-Veto bezüglich U-21-Spielern, die schon in der A-Nationalelf dabei waren?

Es gibt bisher kein weiteres Veto. Hansi und ich haben verabredet, dass wir uns Ende April zusammensetzen werden und den weiteren Weg Richtung EM besprechen werden.