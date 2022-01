Di Salvo über deutschen Nachwuchs: "Das ist eine extrem gefährliche Tendenz"

Antonio Di Salvo trat im September das schwere Erbe von Stefan Kuntz als U-21-Nationaltrainer an und erlebte beim 0:4 gegen Polen schon einen heftigen Rückschlag. Die größten Sorgen macht sich Di Salvo im kicker-Interview aber über die allgemeinen Qualitätsprobleme im deutschen Nachwuchs.

"In der ersten Zeit als Co-Trainer der U 21 habe ich mir zum Sichten Bundesliga- und teilweise Champions-League-Spiele angeschaut", blickt Di Salvo im Gespräch mit dem kicker (Montagsausgabe) auf die Zeit nach dem gemeinsamen Start mit Kuntz im September 2016 zurück: "Da gab es gestandene Bundesligaspieler, die es nicht in die U 21 geschafft haben, weil es bessere gab."

Inzwischen hat sich die Lage geändert. "Für den aktuellen und schon beim vergangenen Zyklus habe ich viel in der 2. Liga gescoutet. Doch teilweise haben unsere Jungs gar nicht gespielt. Das ist eine extrem gefährliche Tendenz", legt der 42-Jährige den Finger in eine schon länger bekannte Wunde. Selbst die zuletzt mit den EM-Titeln 2017 und 2021 sowie der Finalteilnahme 2019 so erfolgreiche U 21 als älteste Juniorenauswahl taugt inzwischen zum Sinnbild für die strukturellen Probleme im deutschen Nachwuchsfußball.

"In den vorigen Generationen waren die zwei Kernjahrgänge zahlenmäßig dominant, wir hatten nur zwei, drei Jüngere dabei. Im November nominierten wir acht Jüngere, dabei mit Luca Netz einen 2003er und mit Youssoufa Moukoko gar einen 2004er. Es ist natürlich ein Problem, wenn die Kernjahrgänge unterbesetzt sind", betont Di Salvo und lenkt den Blick auf die europäische Konkurrenz: "Fast jede Nation schafft es, zumindest elf richtig gute Kernspieler auf den Platz zu bringen. Wenn du zu viele Frühreife dabei hast, fehlen automatisch zwei, drei Jahre Robustheit und Erfahrung. Die Polen hatten sogar für ihre letzte Chance drei A-Nationalspieler für das Spiel gegen uns dabei." Und nutzten mit diesem Trio ihre letzte Chance eindrucksvoll, schossen die DFB-Auswahl im November mit 4:0 aus dem eigenen Stadion in Großaspach.

"Uns fehlt die Breite an Spielern, die Praxis in der Bundesliga bekommen"

Ein großer Faktor: Die geringen Einsatzzeiten einheimischer Talente in ihren Klubs. "In den Jahrgängen 2000 und 2001 sind die Einsatzzeiten der ausländischen Spieler in der Bundesliga doppelt so hoch wie die der deutschen. Das ist extrem. In den anderen Ligen sind die Spielminuten der einheimischen U-21-Spieler drei- oder viermal so hoch. Uns fehlt die Breite an Spielern, die Praxis in der Bundesliga bekommen", rechnet Di Salvo vor und weiß, welche Länder in diesem Punkt klar im Vorteil sind: "Unser Pool an Kandidaten ist viel geringer als jener der Franzosen oder Engländer. Von denen spielen einige bei uns in der Bundesliga, aber noch sehr viele andere in den heimischen Ligen."

