Di Salvo über den Kontakt nach Israel, Nagelsmann und Adeyemi

Wie U-21-Coach Antonio Di Salvo mit der Verlegung des Spiels in Israel und der dortigen Lage umgeht, wie der erste Austausch mit Julian Nagelsmann ablief und welche Erwartungen er an Karim Adeyemi stellt, erklärte der 44-Jährige am Montag.

Bei der ersten Mannschaftssitzung am Montagmittag im Frankfurter Teamhotel ging Di Salvo auf die Verlegung des Spiels in Israel ein. "Das ist ganz wichtig, solche Dinge zu besprechen. Viele Spieler haben sich auch im Vorfeld gemeldet und wollten wissen, wie die Lage rund um das Spiel in Israel aussieht", sagte Di Salvo in einer Medienrunde am frühen Montagnachmittag. Erst seit dem späteren Sonntagabend steht fest, dass die UEFA alle in den nächsten Wochen in Israel geplanten Spiele verlegt hat, zunächst noch ohne Nachholtermine.

Di Salvo hat allein bei der U 21 schon fünf Duelle mit Israel erlebt, zwei als Co-Trainer direkt im ersten Spieljahr von Stefan Kuntz 2017/18, und zwei 2021/22, jeweils in der EM-Qualifikation. Besonders der dramatische 3:2-Sieg im Oktober 2021 in seiner Geburtsstadt Paderborn wird für Di Salvo unvergessen bleiben - es war sein Debüt als Chefcoach der ältesten DFB-Junioren. An das jüngste Aufeinandertreffen mit den Israelis hat der frühere Stürmer hingegen keine besonders guten Erinnerungen, leitete doch das 1:1 Ende Juni dieses Jahres die aus deutscher Sicht verkorkste, nach der Gruppenphase beendete EM-Endrunde in Georgien ein.

Di Salvo hatte persönlich derzeit noch keinen Kontakt zum Trainer der israelischen U 21, sagt aber: "Natürlich ist irgendwo auch eine Bindung da. Ich weiß, dass unsere sportliche Leitung um Joti (Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, Anm. d. Red) unser Bedauern und unser Mitgefühl den Kollegen in Israel mitgeteilt hat. Es ist eine sehr schwierige Situation, man mag sich gar nicht vorstellen, was in den Menschen gerade vorgeht und was dort los ist. Ich hoffe natürlich, dass so schnell wie möglich dort wieder Ruhe und Frieden einkehren."

Ein Wunsch, der tatsächlich hoffentlich so bald wie möglich Realität wird. Angesichts solcher Gewalt-Zustände wie aktuell in Israel oder dem fortwährenden russischen Angriffskrieg in der Ukraine reduziert sich die oft überhöhte Bedeutung des Profifußballs auf ein verschwindend geringes Maß. Gleichwohl ist es Di Salvos Job, sich um Fußball und konkret um die deutsche U-21-Auswahl zu kümmern. Der aktuelle Lehrgang umfasst nun nur noch das Quali-Spiel am Freitag in Bulgarien, am Samstag reisen die Spieler zurück zu ihren Klubs.

Der Austausch mit Nagelsmann

Im Rahmen der Nominierung kam es für Di Salvo erstmals zum Austausch mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Wir kennen uns nicht erst seit gestern, da war direkt eine Basis da. Wir haben uns in Frankfurt gesehen und des Öfteren auch telefoniert. Der Austausch war richtig gut, wir haben auch die gleichen Gedanken. Deswegen bin ich sehr zufrieden, wie die erste Phase der Zusammenarbeit gelaufen ist", erklärte Di Salvo.

Vor allem wegen einer Personalie gab es verstärkten Gesprächsbedarf. BVB-Profi Karim Adeyemi stößt nach vier A-Länderspielen und der WM-Teilnahme 2022 erstmals nach dem siegreichen U-21-EM-Finale 2021 wieder zu den DFB-Junioren. "Nachdem klar war, dass Karim aktuell nicht für die A-Nationalmannschaft nominiert wird, haben wir mit Julian gesprochen, dem BVB und natürlich Karim selbst. Alle haben die Chance gesehen, dass Karim durch einen guten Auftritt bei uns Selbstvertrauen gewinnen und sich zeigen kann", berichtet Di Salvo von der Entstehung dieser Nominierung.

Adeyemi "nimmt die Challenge an"

An den schnellen Angreifer stellt er klare Erwartungen: "Er darf den Spaß an der Aufgabe nicht verlieren, das habe ich ihm auch so gesagt. Er identifiziert sich aber mit der Aufgabe. Es gilt für ihn vielleicht auch aus dem Schatten rauszugehen, in der A-Nationalmannschaft oder auch beim BVB der junge Spieler zu sein. Er muss jetzt bei uns vorangehen, das möchte er auch. Er nimmt die Challenge an."

Am Freitag in Sofia wird man sehen, inwiefern Adeyemi das Spiel der U 21 prägen kann, die sich nach zwei verletzungsbedingten Absagen mit zwei Nachnominierten auf die Reise nach Bulgarien vorbereitet.