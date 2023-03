Di Salvo über Berisha: "Er kann sich durchsetzen"

Durch die Nachnominierung von Malick Thiaw gelang in diesem März vier Spielern aus der deutschen U 21 und einem Ehemaligen erstmals der Sprung ins A-Team von Bundestrainer Hansi Flick. U-21-Bundestrainer Antonio Di Salvo kennt das Quintett bestens - und beschreibt die Stärken der Talente.

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Kevin Schade (FC Brentford) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) musste U-21-Bundestrainer Antonio Di Salvo bereits vor seiner eigenen Kader-Nominierung an das A-Team von Bundestrainer Hansi Flick abtreten. In Malick Thiaw (AC Mailand) kam am Sonntagnachmittag ein weiteres Talent dazu. Beschweren will sich der 43-Jährige darüber nicht. "Ich bin froh, wenn Spieler von uns den Weg in die A-Mannschaft schaffen. Jeder der vier hat das Potenzial sich weiterzuentwickeln. Die Zeit bei der A-Mannschaft wird allen gut tun", sagte Di Salvo am Montag in Frankfurt und gab dann ausführlich Auskunft über die vier Aufrücker und seinen ehemaligen Schützling Berisha. Di Salvo über …

… Mergim Berisha: "Wir haben Mergim dazugeholt, als er noch in Salzburg war. Er arbeitet sehr gut mit dem Rücken zum Tor, kann mit links und rechts abschließen und schießt gute Freistöße. Man sieht es an seiner Trefferquote in der Bundesliga, dass er sich durchsetzen kann."

… Kevin Schade: "Auch Kevin ist ein Spieler, den wir frühzeitig gefördert haben. Er ist sehr schnell, kann auf den Flügeln spielen, aber auch ganz vorne drin. Im November hat er bei uns das erste Mal als Mittelstürmer gespielt und direkt ein schönes Tor erzielt. Er hat in fünf Einsätzen vier Treffer erzielt. Das zeigt, dass er das Tor treffen kann und wird."

… Felix Nmecha: "Felix ist ein technisch sehr guter Mittelfeldspieler, vor allem mit seinem rechten Fuß. Er ist groß, schnell, kopfballstark und kann ein guter Verbindungsspieler zwischen der Defensive und Offensive sein. Er kann Stabilität geben. Wir sind froh, dass er sich für den Weg entschieden hat, den wir ihm aufgezeigt haben. Es war sein Impuls, auf den DFB zuzugehen, weil er keine Perspektive in England gesehen hat."

… Josha Vagnoman: "Er hat bereits bei der EM 2021 als sehr junger Spieler bei uns mitgespielt und war damals Stammspieler. Er kann auf der linken und rechten Seite als Außenverteidiger spielen. Er interpretiert diese Rolle sehr mutig und sehr offensiv. Er hat einen guten Impuls, in die Offensive zu starten."

… Malick Thiaw: "Malick war beim letzten Länderspiel im November unser Kapitän. Er hatte einen schweren Start bei Milan, aber wir waren in dieser Zeit ständig im Austausch. Wir haben ihm die Stange gehalten. Man sieht jetzt, welches Potenzial er besitzt. Er ist seit fünf Wochen Stammspieler bei Milan. Ich bin mit seinem Trainer oft im Austausch. Sie sind sehr zufrieden mit ihm. Er ist groß und gewinnt seine Zweikämpfe."