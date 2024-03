Di Salvo schätzt Martel: "Er ist ein wichtiger Ansprechpartner"

Mit dem 1. FC Köln steckt er im Abstiegskampf, mit der deutschen U 21 will sich Eric Martel für die EM qualifizieren. DFB-Coach Antonio Di Salvo schätzt dessen Fähigkeiten als Anführer.

Seit vergangenem September führt Eric Martel die U-21-Nationalmannschaft des DFB an - und wird das auch in den kommenden beiden EM-Qualifikationsspielen am Freitag gegen den Kosovo und am Dienstag gegen Israel tun. "Er kennt die Mannschaft und ist lange dabei", sagt U-21-Coach Antonio Di Salvo und weiter: "Wir kennen seine Leaderfähigkeiten auf dem Platz und wissen, dass er ein Spieler ist, der alles gibt. Es ist wichtig, Spieler zu haben, die hungrig sind und das auch der Mannschaft weitergeben können."

Qualitäten, die unzweifelhaft in den beiden Quali-Spielen gefragt sein werden. Und die soll Sechser Martel im Mittelfeldzentrum einbringen. Aber auch darüber hinaus das junge Team anführen. "Wir sind oft im Austausch, auch außerhalb der Länderspiele", verrät Di Salvo und lobt: "Er ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner, der Mannschaftsteile verbindet. Deswegen bin ich so weit es geht zufrieden."

Martel geht voran

Für den 21 Jahre alten Martel ist das Amt in Deutschlands ältester Junioren-Nationalmannschaft eine "Riesenehre". Er versuche, auf dem Feld und auch daneben voranzugehen. Und die veränderten Umstände beim DFB dürften für ihn angesichts der sportlichen Krise auch eine willkommene Abwechslung sein. "Für mich ist es gut, auch mal einen Tapetenwechsel zu haben", bestätigt Martel, der das unter Druck stehende FC-Umfeld gerne für ein paar Tage hinter sich lässt: "Wenn man so eine Situation hat wie wir jetzt im Abstiegskampf, ist es schön, mal eine andere Umgebung zu haben und davon abschalten zu können."

Spätestens Mitte nächster Woche wird ihn der Druck vor dem Spiel der Kölner am Ostersonntag in Augsburg aber wieder einholen. Martel gehört schließlich zu den bislang unumstrittenen Säulen im Team von Trainer Timo Schultz. "Wenn man die Tabelle sieht, wird es schwer, auf direktem Wege in der Bundesliga zu bleiben", gibt Martel zu und vermutet: "Deswegen wird der Fokus darauf liegen, sich den Relegationsplatz zu sichern."

Sein Plan für die ausstehenden acht Partien im Saisonendspurt der Bundesliga: "Im Abstiegskampf geht es meist über den Kampf." Und da wird es für den 1. FC Köln ganz besonders auch auf einen verlässlichen Eric Martel ankommen.