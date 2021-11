Di Salvo: "Polen ist der vermeintlich stärkste Gegner"

Vor den beiden abschließenden EM-Qualifikationsspielen dieses Jahres mahnt Deutschlands U-21-Coach Antonio Di Salvo vor allem vor den Polen, die drei A-Nationalspieler im Aufgebot haben.

Einen Tag vor dem Heimspiel am Freitag gegen Polen (18.15 Uhr in Großaspach, LIVE! bei kicker) hat U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo seine bislang verlustpunktfreie Mannschaft zu voller Konzentration gemahnt. Das aktuelle Tabellenbild der Gruppe B, das die Polen nach vier Spielen nur auf Rang drei ausweist, fünf Punkte hinter dem DFB-Team, spiegele nicht deren wahre Leistungsstärke.

Polen mit drei A-Nationalspielern

"Polen ist vermeintlich der stärkste Gegner", ist Di Salvo überzeugt, "sie haben gegen Israel gut gespielt, aber das Spiel noch aus der Hand gegeben. Auch gegen Ungarn haben sie geführt und erst in der 95. Minute den Ausgleich kassiert." Unnötige Punktverluste, die nun korrigiert werden sollen. "Es ist ein Konkurrent, der darauf angewiesen ist, jetzt Punkte gutzumachen", ahnt der 42-Jährige, "allein die Tatsache, dass sie drei Spieler dazu geholt haben, die schon in der A-Mannschaft gespielt haben, zeigt, dass sie uns auf jeden Fall ärgern wollen." Mit Jakub Kaminski (19) von Lech Posen, Kacper Kozlowski (18) von Pogon Stettin und Nicola Zalewski (19) von AS Rom reist Polen verstärkt mit drei ihrer herausragenden Talente an.

"Wir wissen, dass sie sowohl sehr groß gewachsene, stabile Spieler haben, aber auch einige kleinere, die super kicken können. Ein starker Konkurrent", erklärt Yannik Keitel vom SC Freiburg, auf den Di Salvo als einen seiner Leistungsträger baut. "Yannik ist neben Kapitän Jonathan Burkardt mein verlängerter Arm", verrät Di Salvo, "wir besprechen viele Dinge, die die Mannschaft und das Sportliche betreffen." Der Mittelfeldspieler des aktuellen Tabellendritten der Bundesliga kommt entsprechend mit breiter Brust zur U 21. "Im Verein läuft es in Freiburg ganz gut, ich versuche, dieses Selbstvertrauen auch hier einzubringen", sagt Keitel, die neuformierte U 21 "ist echt schon gut zusammengewachsen und hat unfassbar gute Einzelspieler. Wir versuchen, uns von Maßnahme zu Maßnahme weiterzuentwickeln und die richtigen Ergebnisse einzufahren."

Wir wollen den Abstand zu den Konkurrenten noch vergrößern. Antonio Di Salvo

"Wir wollen unsere Spiele gewinnen und den Abstand zu den Konkurrenten noch vergrößern", hofft Di Salvo, dessen Team mit zwölf Zählern bei 17:4 Toren die Gruppe anführt, "ich habe ein gutes Gefühl, die Mannschaft hat intensiv trainiert."

Keitels "gutes Gefühl" mit Blick auf die A-Nationalmannschaft

Nach dem Abschlusstraining und der Gegnervorbereitung steht am Donnerstag auch noch das Spiel der A-Mannschaft gegen Liechtenstein auf dem Abendprogramm, das Fernziel jedes U-21-Spielers. Mit Jamal Musiala, Florian Wirtz und Karim Adeyemi haben bereits drei noch für die U 21 spielberechtigte Jungstars den Sprung in die A-Mannschaft geschafft, zuletzt hatte Bundestrainer Hansi Flick auch U-21-Kapitän Burkardt versichert, im Fokus zu stehen. "Es ist sehr beeindruckend, wie viele es auch aus dieser Mannschaft es schon nach oben geschafft haben, das gibt auch uns ein gutes Gefühl", versichert Keitel.