Di Salvo plant vorerst ohne Burkardt und prophezeit ihm eine große Zukunft

Das genaue Ergebnis der MRT-Aufnahmen bei Jonny Burkardt steht noch aus, nach kicker-Informationen handelt es sich um keine gravierende Verletzung. Doch U-21-Trainer Antonio Di Salvo plant ohne seinen Kapitän. 2023 soll der Mainz-Stürmer dann wieder im DFB-Nachwuchs angreifen und könnte bis in die A-Nationalmannschaft durchstarten.

Am Sonntag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt erzielte Burkardt sein erstes Saisontor und sorgte damit für einen versöhnlichen Jahresabschluss aus Sicht von Mainz 05. "Schade, dass wir uns nicht in der ersten Halbzeit einen höheren Vorsprung erarbeitet hatten", trauerte er zahlreichen vergebenen Chancen nach. Erst in der 40. Minute brachte der 22 Jahre alte Stürmer mit seinem ersten Saisontor in Führung und beendete damit eine lange Durststrecke.

Nächster Rückschlag nach Comeback

"In den vergangenen Wochen habe ich gemerkt, dass ich wieder zur Stärke finde nach der ärgerlichen Verletzung und dem Infekt. Ich wusste, dass es wieder bergauf geht und es nur eine Frage der Zeit ist", erklärte Burkardt, der mit einem Kälteverband auf dem Knie in der Interviewzone auftauchte. "Ich bin bei einem Laufduell falsch aufgekommen, dann tat das Knie weh. Wir müssen jetzt abwarten, was die Untersuchungen ergeben", sagte der Spieler. Am frühen Montagabend waren die Ergebnisse noch nicht kommuniziert.

"Die Wahrscheinlichkeit, dass er zu uns anreist, ist aber sehr gering, weil er Schmerzen im Knie gespürt hat und wir kein Risiko eingehen wollen", sagte Di Salvo, dessen U 21 am Samstag in Italien antritt. Burkardt, der schon im September wegen einer Fleischwunde ausgefallen ist, muss sein Comeback beim DFB-Nachwuchs wohl auf 2023 verschieben: "Es ist sehr bitter, weil er unser Kapitän und eine Führungspersönlichkeit ist, die auch außerhalb des Platzes extrem wichtig ist für mich und die Mannschaft und er natürlich auch sportlich weiterhilft", so Di Salvo.

Ich weiß, dass er ein wichtiger Spieler ist und auch in Zukunft sein wird, auch für die A-Nationalmannschaft. Antonio Di Salvo über Jonathan Burkhardt

Burkardts erstes Saison-Halbjahr ist geprägt von Ausfällen, entweder aufgrund einer Verletzung oder eines Infekts. Hinzu kam die Torflaute, weswegen sich der Angreifer auch keine Hoffnung auf eine WM-Nominierung machte. "Ich wollte erst einmal in Mainz wieder reinkommen und wusste, dass meine Hinrunde nicht reicht". "Wir haben auch nach der Nominierung kurz gesprochen, ich habe ihn als sehr gefasst erlebt. Er hat gesagt, dass es für ihn verständlich und auch kein Problem ist, er ist auch nicht enttäuscht darüber, dass er nicht nominiert wurde, so ist Jonny nun einmal, er bezieht das auf sich. Er hat aus seiner Sicht keine gute Hinrunde gespielt und kein Tor erzielt bis gestern. Ich habe ihm gesagt, dass es kein Beinbruch ist, ich weiß, dass er ein wichtiger Spieler ist und auch in Zukunft sein wird, auch für die A-Nationalmannschaft", prophezeit Di Salvo seinem Schützling Burkardt eine große Zukunft.