Di Salvo nominiert zwei Debütanten nach

In der Vorbereitung auf die finalen EM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn und in Polen muss U-21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo umplanen.

Mit Florian Flick vom FC Schalke 04, Tim Lemperle vom 1. FC Köln und Jessic Ngankam aus Fürth hatte Antonio Di Salvo ohnehin schon drei Neulinge berufen für die letzte Maßnahme dieser Saison. Nun muss der U-21-Nationaltrainer erneut umplanen vor den finalen EM-Qualifikationsspielen am kommenden Freitag gegen Ungarn (18:15 Uhr in Osnabrück) und vier Tage später im polnischen Lodz (18 Uhr, beide LIVE! bei kicker). Denn sowohl Ngankam als auch Frederik Jäkel vom KV Oostende müssen verletzungsbedingt passen und vorzeitig abreisen.

Debütanten aus Dänemark und Italien rücken nach

An deren Stelle hat Di Salvo zwei weitere Debütanten eingeladen. Dabei handelt es sich um Yann Aurel Bisseck und Lazar Samardzic. Bisseck ist ein Innenverteidiger, den der 1. FC Köln zuletzt nach Dänemark an den Aarhus GF verliehen hatte. Der gebürtige Kölner wurde nun von dem dänischen Erstligisten fest verpflichtet. Der Deutsch-Kameruner war bereits einmal im Kreise der U 21 dabei, sein Debüt steht allerdings noch aus.

Samardzic ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der in Berlin geboren und bei Hertha BSC ausgebildet wurde, ehe ihn RB Leipzig verpflichtete. Für RB absolvierte Samardzic sieben Bundesligaspiele und zwei Einsätze im DFB-Pokal, wechselte aber vergangenen Sommer für drei Millionen Euro zu Udinese Calcio, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnete. In der abgelaufenen Saison verbuchte der 20-Jährige 22 Einsätze in der Serie und erzielte dabei auch zwei Tore.

Beide Spieler sind bereits lange Nationalspieler und haben fast alle U-Teams des DFB durchlaufen.