Di Salvo nominiert drei Neulinge in den U-21-Kader - Dardai erstmals für Ungarn berufen

Antonio Di Salvo hat den U-21-Kader für die beiden EM-Qualifikationsspiele im März bekanntgegeben. Er berief drei Neulinge, zwei davon kommen von Zweitligisten aus Franken.

In der EM-Qualifikation weist die deutsche U 21 bislang eine makellose Bilanz auf (zwölf Punkte aus vier Spielen). Dementsprechend hat Antonio Di Salvo kaum Grund, an seinem Kader viel zu verändern: Der U-21-Coach berief für die Heimspiele gegen den Kosovo (22. März, 18 Uhr) und Israel (26. März, 18 Uhr, beide LIVE! bei kicker) lediglich drei Neulinge: Die beiden zentralen Mittelfeldspieler Umut Tohumcu (TSG Hoffenheim) sowie Jens Castrop (1. FC Nürnberg) und Angreifer Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fürth) dürfen auf ihr Debüt hoffen.

Dass Tohumcu der einzige Hoffenheim-Spieler im Aufgebot ist, liegt auch an der großen personellen Umwälzung von Bundestrainer Julian Nagelsmann: Denn Nagelsmann berief Maximilian Beier, der in den vier U-21-Qualifikationsspielen immer in der Startelf gestanden hatte, erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft. "Für ihn und seinen Verein ist die Nominierung eine besondere Auszeichnung, und wir freuen uns natürlich auch, wenn einem Spieler über die U 21 der Sprung in die A-Nationalmannschaft gelingt.", erläutert Di Salvo.

Schmidt, Morgalla und Lemperle fehlen verletzt

Dazu fehlt neben den verletzungsbedingten Ausfällen von Kenneth Schmidt, Leandro Morgalla sowie Tim Lemperle im Vergleich zu den Länderspielen im November auch eine weitere Stütze in der Defensive. Innenverteidiger Marton Dardai - der Hertha-Profi spielte die beiden vergangenen U-21-Partien fast komplett durch - entschied sich für einen Verbandswechsel und läuft künftig für Ungarn auf. Der 22-Jährige steht auch prompt erstmals im Kader der Magyaren.

Nominiert wurde hingegen auch wieder Torjäger Youssoufa Moukoko, der sechs der 13 bisherigen deutschen Tore in der EM-Quali erzielte - zwei davon im Hinspiel im Kosovo. Mitte September letzten Jahres hatte der Dortmund-Angreifer seine Mannschaft erst mit einem Doppelschlag eine gute Viertelstunde vor dem Ende erlöst. Daher warnt Di Salvo auch vor dem ersten Gegner in der anstehenden Länderspielperiode. "Gegen den Kosovo brauchen wir eine hochkonzentrierte und vor allem geduldige Leistung - das hat uns bereits das Hinspiel gezeigt", so der U-21-Trainer.

Von ihrem aktuellen Tabellenplatz werden wir uns nicht blenden lassen. Antonio Di Salvo

Auch Israel sei trotz null Punkten aus drei Partien nicht zu unterschätzen. "Sie sind mit dem jetzigen U-21-Jahrgang Dritter bei der U-20-WM vor einem Jahr geworden. Von ihrem aktuellen Tabellenplatz werden wir uns nicht blenden lassen", erklärt Di Salvo.