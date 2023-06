Di Salvo nominiert Becker für U-21-EM nach

Finn Ole Becker darf kurzfristig an der U-21-EM teilnehmen. Der Hoffemheimer rückt für den verletzten Ansgar Knauff ins deutsche 23-Mann-Aufgebot nach.

Am Samstag hatte der DFB darüber informiert, dass sich Ansgar Knauff bei der Generalprobe gegen die Schweiz (3:1) einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat und deswegen die bevorstehende U-21-EM verpassen wird. Nun steht fest, wer den Platz des Eintracht-Frankfurt-Profis im 23-köpfigen deutschen Aufgebot erhält.

Finn Ole Becker von der TSG Hoffenheim wird die Lücke im deutschen Kader schließen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler habe "überhaupt nicht gezögert, sich sehr über die Berufung gefreut und seinen Urlaub für uns abgebrochen. Das ist nicht selbstverständlich", meinte Di Salvo. "Wir freuen uns, dass Finn Ole so kurzfristig einspringen konnte und unseren Kader für die EM verstärkt." Der TSG-Akteur wird am Sonntag ins Trainingslager der DFB-Auswahl dazustoßen, wie der DFB mitteilte.

Der Ausfall von Knauff, den die Eintracht unlängst nach eineinhalbjähriger Leihe fest von Borussia Dortmund verpflichtet hatte, war bereits der vierte personelle Rückschlag für Di Salvo gewesen. Zuvor hatten Patrick Osterhage (VfL Bochum) Jordan Beyer (FC Burnley) und Jan Thielmann (1. FC Köln) verletzungsbedingt ihre Teilnahme am Turnier in Georgien und Rumänien (21. Juni bis 8. Juli) absagen müssen, wodurch sich Di Salvos vorläufiger 26-Mann-Kader von alleine auf die erforderlichen 23 Spieler verkleinert hatte.

Bei der EM bestreitet die deutsche Auswahl am Donnerstag in Kutaissi gegen Israel ihr erstes Spiel. Die weiteren Gegner des Titelverteidigers sind in der Gruppenphase Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni, alle 18 Uhr, LIVE! bei kicker).