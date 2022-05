Di Salvo nimmt deutsche Talente in die Pflicht

Nach einem moderaten Aufgalopp geht es für die deutsche U 21 nun in die finale Vorbereitung auf die entscheidenden Spiele in der EM-Qualifikation.

Eigentlich scheinen die Vorzeichen klar. Titelverteidiger und Tabellenführer Deutschland liegt mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze der Qualifikationsgruppe B. Im vorletzten Spiel am Freitag zu Hause gegen Ungarn (18.15 Uhr in Osnabrück, LIVE! bei kicker) soll der noch fehlende Punkt zur EM-Teilnahme klargemacht werden gegen einen Gegner, der im Hinspiel in Ungarn mit 5:1 abgefertigt wurde.

"Wir nehmen das Spiel nicht auf die leichte Schulter und unterschätzen Ungarn nicht", versichert U-21-Coach Antonio Di Salvo, "sie haben auch drei Spieler dabei, die danach wieder in der ungarischen A-Mannschaft zum Einsatz kommen werden, sie werden sich präsentieren wollen."

Di Salvo will die Sinne schärfen, um auf der Zielgeraden nichts mehr anbrennen zu lassen. Nach einem moderaten Aufgalopp, um nach der Wettkampfpause wieder reinzukommen, wird die Intensität nun wieder hochgefahren. "Wir gehen die Aufgabe total demütig und respektvoll an. Wir wollen den Deckel draufmachen - gleich im ersten Spiel gegen Ungarn", so Di Salvo, "ich bin überzeugt, dass wir am Freitag mit einer guten Leistung den Weg ebnen werden."

Gerade Ansgar Knauff "soll den Flow jetzt mitnehmen". Der frischgebackene Europapokalsieger "kommt aus einer unglaublichen Phase, aber ich glaube nicht, dass man ihn einfangen muss", sagt Di Salvo, "die ganze Mannschaft hat sich gefreut, dass er mit Eintracht Frankfurt diesen Titel gewonnen hat. Diese gute Saison soll er auch bei uns entsprechend abrunden."

Keine Einbahnstraße

Das von Dortmund an Frankfurt ausgeliehene Talent liefert ein Paradebeispiel dafür, was möglich ist, wenn junge Spieler entsprechende Einsatzzeiten erhalten. Allerdings sei dies keine Einbahnstraße, mahnt Di Salvo. "Es ist von Vereinsseite schon der Wunsch und der Blick da, deutsche Spieler einzusetzen, wenn sie die Qualität bringen, es kommt eben auch auf die Spieler an", so der 42-Jährige, "die fehlende Spielzeit hat nicht immer etwas mit dem Verein zu tun, da geht es auch um die Spieler selbst. Sie müssen sich die Einsatzzeiten verdienen, sie stehen in Konkurrenz mit gestandenen Spielern, auch mit jungen ausländischen Spielern, da müssen sie ihren Mann stehen. Es ist ganz wichtig, dass auch deutsche Talente begreifen, dass man hart arbeiten und sich die Chancen verdienen muss."