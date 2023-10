Di Salvo muss den Riegel knacken

Am Freitagabend in Sofia steht die DFB-Auswahl vor einer knackigen Herausforderung und einem Balance-Akt.

Mit der DFB-Auswahl in Sofia gefordert: Trainer Antonio Di Salvo. Getty Images for DFB

Bislang hat sich die Fokussierung auf die Defensive im neuen U-21-Jahrgang ausgezahlt. In den zwei absolvierten Partien blieb die DFB-Auswahl sowohl im Test gegen die Ukraine (2:0) als auch im ersten EM-Qualifikationsspiel im Kosovo (3:0) ohne Gegentor. Dennoch wartet am Freitagabend in Bulgarien (18.15 Uhr in Sofia) ein weiterer herausfordernder Balance-Akt auf die deutsche Mannschaft. "Sie sind gut gestartet mit vier Punkten und haben Israel geschlagen", registriert und mahnt Trainer Antonio Di Salvo, "die Bulgaren werden alles versuchen, sich die Chance auf die Qualifikation zu erhalten, es ist uns bewusst, dass sie gerade zu Hause extrem motiviert sein werden."

Bulgarien hat bereits zwei Qualispiele absolviert und nach einem 1:1 in Estland zuletzt zu Hause die hoch eingeschätzten Israelis 1:0 besiegt. "Nach der Führung gegen Israel haben sie es geschafft, zu null zu spielen, ich glaube, dass auch wir sehr viel in Ballbesitz sein werden, dass es drauf ankommen wird, Lösungen zu haben im letzten Drittel", ahnt Di Salvo, dessen Mannschaft gleichzeitig aber auch höchste Aufmerksamkeit bei der Kontersicherung benötigt, um den Gastgebern nicht ins offene Messer zu laufen.

Prinzipien treu bleiben

Auf beides ist die DFB-Auswahl vorbereitet. "Wir sind sehr fokussiert und haben angesprochen, was wir offensiv und defensiv verbessern und in Bulgarien umsetzen wollen", verrät Freiburgs Merlin Röhl, "Abläufe, wie wir nach vorne kommen wollen, übers Verlagern und über eine gute Boxbesetzung. Und defensiv wollen wir unseren Prinzipien treu bleiben, die wir zuletzt gut auf den Platz gebracht haben."

Dabei gilt es, die mit Karim Adeyemi zusätzlich veredelte Offensive wirkungsvoll in Szene zu setzen, aber eben auch weitsichtig abzusichern. Neben dem Dortmunder Tempodribbler hat Di Salvo mit Hoffenheims Himmelsstürmer Maximilian Beier, Dortmunds Youssoufa Moukoko, dem Doppeltorschützen im Kosovo, oder dem Frankfurter Ansgar Knauff ein hohes Qualitätspotenzial im Aufgebot, das es zielgerichtet einzusetzen gilt.

Und die Strategie und Schlüsselspieler der Bulgaren sind auch längst identifiziert. "Sie haben aus einem 4-4-2 agiert, bei Ballbesitz war es eher ein 4-2-3-1", weiß Di Salvo, "sie haben eine gute Achse mit Andreev im Tor, Petkov in der Innenverteidigung und mit Nikolov einen Mittelstürmer, der 1,90 Meter groß ist und Bälle festmachen kann."

Womöglich hilft der deutschen U 21 auch, sich einzig auf diese Partie konzentrieren zu können, schließlich wurde das zweite Auswärtsspiel am kommenden Dienstag in Israel wegen der dortigen Terrorakte auf unbestimmte Zeit verschoben. Deswegen werden die Spieler bereits im Laufe des Samstags nach Deutschland und vorzeitig in ihre jeweiligen Klubs zurückkehren.