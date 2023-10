Di Salvo muss auf Dardai und Siebert verzichten und nominiert nach

Die deutsche U-21-Nationalmannschaft spielt in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien. DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss sein Aufgebot aus Verletzungsgründen umbauen.

Aus Verletzungsgründen können Marton Dardai von Hertha BSC sowie Jamil Siebert von Fortuna Düsseldorf nicht am U-21-Länderspiel am kommenden Freitag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) in Sofia gegen Bulgarien mitwirken. Dies teilte Cheftrainer Antonio Di Salvo am Montag mit.

Der Ex-Profi nominiert nach und greift im Regal eine Etage höher zu: Für die beiden Zweitliga-Profis nominierte Di Salvo Mittelfeldspieler Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach und Defensivmann Clemens Riedel vom SV Darmstadt 98 nach.

Reitz und Riedel rücken nach

Der gebürtige Duisburger Reitz (21) kommt in der laufenden Saison für die Gladbacher auf sieben Einsätze in der Liga (ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,60) und stand zuletzt stets in der Startformation von Trainer Gerardo Seoane.

Riedel (20) bringt es für die aufgestiegenen Lilien auf vier Partien im Oberhaus (kicker-Notenschnitt 4,25).

Während das DFB-Spiel in Sofia plangemäß stattfinden kann, wurde die ursprünglich für kommenden Dienstag, den 17. Oktober angesetzte Partie gegen Israel wegen der Gewalteskalation im Nahen Osten abgesagt. Dennoch traf sich die deutsche U 21 an diesem Montag bereits in Frankfurt/Main, um sich auf das Spiel gegen Bulgarien vorzubereiten. Am Samstag wird der DFB-Lehrgang nach Aussage von Di Salvo dann bereits enden und die Spieler können früher als geplant zu ihren Klubs zurückreisen.

Die Bulgarien-Partie ist für die DFB-Auswahl die zweite im Rahmen der EM-Qualifikation nach dem 3:0-Sieg im Kosovo Mitte September.