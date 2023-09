Di Salvo: "Moukoko kann sich bei uns Selbstvertrauen zurückholen"

Die deutsche U21 startet erfolgreich in die EM-Qualifikation, weil Youssoufa Moukoko (18) beim 3:0 im Kosovo doppelt trifft. Balsam für den jungen BVB-Stürmer.

An der nach drei Finalteilnahmen in Serie gründlich verpatzten EM-Endrunde im Juni hatte auch Moukoko seinen Anteil. Zumindest zu Beginn. Als Startstürmer verschoss er beim Auftakt-1:1 gegen Israel einen Strafstoß, wurde spät ausgewechselt und musste sich aufgrund einer Verletzung das Gruppen-Aus von draußen anschauen.

"Die EM lief nicht nur für ihn, sondern für die ganze Mannschaft nicht so, wie wir uns das gewünscht hatten", sagt Trainer Antonio Di Salvo, "aber das ist Schnee von gestern." Mit der neuen Generation will der 44-Jährige an vorherige Erfolge anknüpfen. Der Start in die EM-Qualifikation beim Auswärtsspiel im Kosovo ist schon mal gelungen - dank Moukoko.

Moukokos Doppelpack ebnet den Weg zum Auftaktsieg

Recht spät im Spiel sorgte der Dortmunder für die Erlösung im deutschen Team. Das hatte trotz aller Bemühungen zuvor den Riegel der fast nur defensiv agierenden Gastgeber lange nicht knacken können und den letzten Punch in den Aktionen vermissen lassen. Die bitteren Erinnerungen an das 0:0 der deutschen U21 im März 2018, das Di Salvo als Co-Trainer von Stefan Kuntz erlebt hatte, wurden mit der Zeit immer präsenter.

Es brauchte ein Standardtor als Dosenöffner, ermöglicht durch den präzisen Schuss des BVB-Profis nach einer Ecke. Mit feiner Einzelleistung gegen zwei Abwehrspieler legte Moukoko nur vier Minuten später das beruhigende 2:0 nach. Sein achtes Tor im achten U-21-Einsatz, eine Top-Quote. "Youssoufa ist gierig, Tore zu machen, und braucht nicht viele Chancen. Es freut mich, dass er bei uns wieder entscheidend sein konnte."

Von der jüngsten Endrunde mal abgesehen, ist die U 21 eine Art Heimathafen für Moukoko, in dem er sich wohl fühlt und einen hohen Stellenwert genießt. Trotz des Jahrgangswechsels ist er weiterhin der Jüngste im Kader, gleichzeitig aber schon einer der Erfahrensten. Wie es einem frühreifen Hochbegabten eben so ergeht, der schon mit 16 Jahren in der Bundesliga und der U21 debütiert hat.

Erfahrener Moukoko soll sich für Konkurrenzkampf beim BVB wappnen

Bei den ältesten DFB-Junioren ist es schon Moukokos dritter Zyklus, wobei er im ersten, im März 2021, bei der vorgezogenen EM-Endrunden-Gruppenphase nur nominiert, wegen einer Verletzung aber nicht zum Einsatz gekommen war. "Youssoufa hat schon viel Erfahrung gesammelt, nicht nur bei der U21, sondern auch auf allerhöchstem Niveau beim BVB, wo er auch schon internationale Spiele absolviert hat", erklärt Di Salvo, "deshalb ist er für uns wichtig, nicht nur, weil er Tore schießt".

Vor allem aber deshalb. Die jüngsten Treffer waren eminent wichtig für die U 21 - und Balsam für den Stürmer, für den es schon mal besser lief. Beim BVB ist er in dieser Saison bisher wenig gefragt, kam viermal nur als Joker, zuletzt nur noch für wenige Minuten. Last-Minute Zugang Niclas Füllkrug hat seine Einsatzperspektiven in Dortmund hinter dem gesetzten Sebastien Haller weiter eingetrübt.

Über die Auftritte bei der U 21 lassen sich diese eventuell wieder verbessern. Di Salvo: "Er kann sich bei uns Selbstvertrauen zurückholen, um im Verein wieder durchzustarten." Und, um eventuell irgendwann bald wieder ein Thema für die A-Nationalmannschaft sein zu können, mit der er zur WM fuhr und für die er bereits zweimal auflief. Aktuell war Moukoko dort allerdings nicht gefragt - obwohl Vereinskonkurrent Füllkrug angeschlagen abreisen musste.