Di Salvo lobt das Team, Atubolu - und Kuntz

Nach dem 4:0 gegen Lettland erhielt der neue U-21-Keeper Noah Atubolu Komplimente von Trainer Antonio Di Salvo. Die echte Nagelprobe folgt für beide und den Rest der "neu zusammengewürfelten Mannschaft" aber erst am Dienstag in Israel.

Der donnerstägliche Fußballabend hatte für gemischte Gefühle bei Antonio Di Salvo gesorgt. Zunächst einigten sich die größten Konkurrenten in EM-Qualifikationsgruppe B, Israel und Polen, durch ihr 2:2 im direkten Duell auf das ideale Ergebnis für die deutsche U 21. Später scheiterte allerdings Italien in den WM-Playoffs an Nordmazedonien. "Das habe ich mir natürlich anders gewünscht", sagte Di Salvo über den Schock im Land des amtierenden Europameisters, der Heimat seiner Eltern.

Auch für Stefan Kuntz, Di Salvos langjährigen Chef und Vorgänger im U-21-Trainerteam, war als Coach der Türkei in diesem Wettbewerb Endstation. "Wir haben Stefan die Daumen gedrückt", erzählte der DFB-Coach, der trotz der 1:3-Niederlage in Portugal findet: "Man hat schon gesehen, dass Stefan der Mannschaft und dem Land wieder eine Handschrift gegeben hat, es waren wieder Emotionen da. Stefan kann stolz darauf sein, was er mit dieser Mannschaft bisher erreicht hat."

Die Abläufe waren sich noch nicht ganz da, wir haben wenig trainieren können, aber wir haben alle zusammen als Team agiert. Antonio Di Salvo

Und Di Salvo? Der war am Freitagabend sogar "sehr stolz" auf seine Mannschaft, die erheblichen Personalproblemen zum Trotz ein souveränes 4:0 gegen Lettland verbuchte. "Wir sind schwer ins Spiel gekommen, es war etwas holprig, aber auch nicht anders zu erwarten. Die Mannschaft ist neu zusammengewürfelt. Die Abläufe waren sich noch nicht ganz da, wir haben wenig trainieren können, aber wir haben alle zusammen als Team agiert", analysierte Di Salvo und bezeichnete den Führungstreffer des herausragenden Kapitäns Jonathan Burkardt nach "super Ballgewinn" von Tom Krauß als "Brustlöser".

Auch dem direkt folgenden 2:0 ging aufmerksames Pressing von Burkardt voraus, aber eben auch ein bemitleidenswerter Stolperer von Lettlands zentralem Verteidiger Normunds Uldrikis, der auch schon vor dem 1:0 den Ball vertändelt hatte. Eine Aktion als Sinnbild für einen im Aachener Tivoli-Stadion unterm Strich nicht konkurrenzfähigen Gegner. Der dennoch kurz nach der Pause den 3:1-Anschlusstreffer hätte markieren können. Per Kopfball (Veips) nach einem Halbfeld-Freistoß und per Foulelfmeter (Vapne) nach überzogener Schiedsrichter-Wertung des Zweikampfverhaltens von Maximilian Bauer gegen Dario Sits.

Sonderlob für Atubolu

Doch beide lettischen Großchance vereitele Noah Atubolu mit starken Paraden, nachdem er das Duell um den Platz im Tor gegen Salzburgs Nico Mantl für sich entschieden hatte. "Es ist genau das passiert, was ich mir erhofft habe, dass er der Mannschaft eine gewisse Stabilität und Präsenz gibt, dass er coacht und in den wichtigen Momenten da ist", lobte Di Salvo das Debüt seines Keepers: "Auch wenn man denkt, bei 3:0 kann möglicherweise nichts mehr passieren - die Spiele stehen immer auf der Kippe und Noah hat zweimal super reagiert und uns im Spiel gehalten. Ich bin sehr zufrieden mit ihm."

Für Atubolu, der als Freiburgs Drittliga-Stammkeeper im Dezember 2021 schon einen Strafstoß von Duisburgs Orhan Ademi gehalten hatte, und seine U-21-Kollegen, insbesondere jene in der Defensive, folgt nach diesem Pflichtsieg die echte Nagelprobe erst am Dienstag in Israel. Auch wenn die DFB-Junioren die Tabellen nach sieben Partien nun mit zwei Punkten vor Israel und vier Zählern vor Polen anführen, sei an die jeweils in Deutschland ausgetragenen Hinspiele erinnert. Gegen die Israelis gelang bei Di Salvos Debüt erst in den Schlusssekunden ein 3:2-Sieg, gegen Polen setzte es im November eine 0:4-Abreibung.

"Die Gruppe ist immer noch sehr eng, wir müssen weiter hochkonzentriert sein", warnte deshalb die Di Salvo, der nicht wie Italien und die Türkei das nächstmögliche Turnier verpassen möchte. Dieser Fall würde durch Niederlagen bei den beiden Konkurrenten wahrscheinlich werden, andererseits kann die deutsche U 21 mit einem Sieg am Dienstag einen vorentscheidenden Schritt zum Gruppensieg gehen. Vor der finalen Partie in Polen am 7. Juni steigt nur noch das Rückspiel gegen Ungarn, das sich beim 5:1 im Oktober nicht als großes Hindernis präsentiert hatte.