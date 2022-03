Di Salvo ist "so, so stolz" - und hebt Quartett hervor

Das 1:0 der deutschen U 21 in Israel fiel eher unter die Kategorie Arbeitssieg. Chefcoach Antonio Di Salvo war mit dem Auftritt seiner Mannschaft dennoch überaus zufrieden.

Engagiert an der Seitenlinie: Antonio Di Salvo (li.) picture alliance/dpa

Sichtbar euphorisiert nach einem wegweisenden Sieg in Richtung EM-Endrunde trat Antonio Di Salvo nach Abpfiff vor das "ran"-Mikrofon. "Ich bin erleichtert und froh und so, so stolz", schwärmte er sofort von seinem Team, das zuvor Israel etwas glücklich mit 1:0 bezwungen hatte.

"Die ganze Woche war schwierig", erklärte er, "und kurz vor dem Spiel haben wir dann den Ausfall von Jonny (Burkardt, d. Red.) zu verkraften, dem Kapitän, der den Laden zusammenhält". Offensivmann Burkardt war eigentlich für die Startformation vorgesehen gewesen, musste aber kurzfristig aufgrund einer Verhärtung im Oberschenkel passen.

Di Salvo lobt Kollektiv - und hebt Quartett hervor

Das Fehlen ihres Kapitäns machte sich gerade offensiv durchaus bemerkbar, doch Di Salvo stellte die positiven Aspekte heraus: "Die Mannschaft hat unheimlich viele Meter abgespult und das Herz auf dem Platz gelassen", lobte der Chefcoach das Kollektiv, aus dem er dann einige Spieler explizit erwähnte: "Wenn ich bedenke, dass Armel Bella Kotchap vor ein paar Tagen noch mit Corona im Bett lag und ein Marton Dardai in seinem zweiten Spiel den Laden zusammenhält ...", sagte Di Salvo über seine beiden Innenverteidiger, die auch in der israelischen Drangphase gegen Ende der Partie stets die Übersicht behalten hatten.

Auch Tom Krauß und Jan Thielmann lobte er für ihre Laufbereitschaft. Zweiterer hatte mit einen entschlossenen Sprint auf der linken Seitenlinie für die letztlich spielentscheidende Aktion gesorgt. "Wir haben auf unsere Chance gewartet", beschrieb Di Salvo die Herangehensweise in einem chancenarmen Spiel. "Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass unser Moment noch kommen wird." Er sollte Recht behalten.