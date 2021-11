Di Salvo hadert mit "ein, zwei Entscheidungen"

Nach einer grausamen Anfangsphase hat die deutsche U 21 mit 0:4 gegen Polen verloren. Coach Antonio Di Salvo haderte etwas, sah allerdings auch die guten Dinge.

"Die ersten zehn Minuten waren wirklich eine Katastrophe, da ist alles schlechte passiert, was wir uns hätten vorstellen können", sagte Kapitän Jonathan Burkardt nach der Partie bei "ProSieben Maxx." Genau genommen waren es sogar die ersten 14 beziehungsweise 19 Minuten.

Denn nach 14 Zeigerumdrehungen lag die deutsche U 21 mit 0:3 zurück, in der 19. Spielminute sah Jean-Manuel Mbom die Rote Karte nach einer Notbremse. In beiden Situationen fielen Schiedsrichterentscheidungen gegen das deutsche Team aus. Denn vor dem dritten Treffer trat Torschütze Michal Skoras dem Bremer Mbom auf den Fuß, bei der Roten Karte wegen Notbremse hätte eventuell Angelo Stiller noch eingreifen können, zudem passierte das Foul auf Höhe der Mittellinie und weit vom Tor entfernt.

"Wir sind sehr schlecht ins Spiel gestartet, es stand 0:3 bevor es richtig losgegangen ist. Es waren ein, zwei Entscheidungen dabei, wo ich nicht weiß, ob die in Ordnung waren. Ich meine das dritte Tor und auch die Rote Karte", sagte Di Salvo, ohne die jeweiligen Situationen nochmal gesehen zu haben.

Starke Reaktion in Unterzahl

Die schlechte Anfangsphase erklärte der Coach wie folgt: "Wir haben nach vorne gespielt und überhaupt keinen Zugriff gehabt. Wenn man keinen Zugriff hat, musst du zumindest schauen, dass du die Tiefe sicherst. Es gab eine Phase, in der es sehr wild war und wir nicht die Stabilität bekommen haben." Die Reaktion der Deutschen in Unterzahl war allerdings klasse, denn fortan spielten die DFB-Junioren mutig auf. "Die Mannschaft hat eine gute Moral gezeigt, weiter nach vorne gespielt. Ab und zu war es sehr schlampig. Doch wir hatten die ein oder andere Chance, den Anschluss zu machen", so Di Salvo.

Di Salvo blickt nach vorne

Am Ende reichte es nicht zum Tor für die Hausherren, kurz vor dem Ende gab es gar den vierten Gegentreffer zum 0:4-Endstand. "Wir haben von der 15. bis zur 80. Minute alles rausgeholt, die Moral hat gepasst, die Jungs haben nach vorne gespielt", lobte der Coach und blickte dann nach vorne: "Diese Phasen hatten wir auch in den letzten Jahrgängen, wo wir Spiele verloren haben. Jetzt gilt es, diese Dinge mitzunehmen und daraus zu lernen. Es geht nicht immer nach oben, und das wissen die Jungs auch. Wir müssen an solchen Situationen wachsen."

Eine Reaktion kann die deutsche Mannschaft direkt am Dienstag zeigen, da geht es gegen San Marino in der EM-Qualifikation weiter. Noch führt die DFB-Auswahl die Tabelle mit zwölf Punkten an, doch Israel ist punktgleich und Polen nur noch zwei Zähler dahinter.