Di Salvo: "Es stand extrem viel auf dem Spiel"

Nach zwei EM-Titeln und einem zweiten Platz das kontinentale Endturnier verpassen? Dieses bittere Szenario hat Antonio Di Salvo so gut wie abgewendet. Nach dem 1:0-Arbeitssieg in Israel fiel eine große Last vom neuen U-21-Trainer ab, wie er unter anderem im kicker-Interview verriet.

Aus Israel berichtet Carsten Schröter-Lorenz

In den nächsten Tagen möchte er vor allem eines: Schlaf nachholen. Das erzählte Di Salvo in der digitalen Pressekonferenz in den Katakomben des HaMoshava-Stadions in Petah Tikva. In dieser März-Länderspielphase verbrachte der 42-Jährige deutlich mehr Zeit am Telefon als auf dem Trainingsrasen. Aufgrund der massiven Ausfallwelle war er eher Mangelverwalter als Auswahltrainer, die zehn Tage haben spürbar an seinen Kräften gezehrt.

Am Dienstagabend war Di Salvo die große Erleichterung deutlich anzusehen. Zur mentalen und körperlichen Erschöpfung gesellten sich Freude und Stolz über diesen bedeutenden Sieg beim ersten Verfolger, der die Teilnahme an der in Rumänien und Georgien geplanten EM-Endrunde 2023 in greifbare Nähe rückt. Der seit Oktober 2021 amtierende U-21-Chefoach nahm sich abschließend noch Zeit für die Fragen des kicker.

Terroranschlag in Israel Kurz nach dem Gespräch kehrte für eine Weile die Anspannung zurück, als die Information über einen Terroranschlag im einem dem Spielort recht nahen Vorort von Tel Aviv durchdrang. Laut israelischen Angaben fielen bei der Attacke am Dienstagabend fünf Zivilisten einem Attentäter zum Opfer, der in der Folge von Polizisten getötet wurde. Die beiden für den DFB-Tross reservierten Busse mussten länger als geplant im Stadion warten, bis Polizei und Sicherheitsdienst die Lage als stabil genug für den Transfer zum Flughafen einschätzten. Letztlich landete die DFB-Delegation dann noch wie geplant am frühen Mittwochmorgen in Frankfurt am Main.

kicker: Herr Di Salvo, was ging Ihnen durch den Kopf, als Ihr zuletzt so formstarke Kapitän Jonathan Burkardt kurz vor dem Anpfiff in Israel signalisierte, dass er nicht spielen kann?

Antonio Di Salvo: Ich wollte gerade die letzte Kabinenansprache machen und habe mit einem Ohr gehört, wie Johnny reinkam und etwas in der Richtung "geht nicht" sagte. Da waren die Antennen direkt ausgefahren. 30 Sekunden später kam schon unser Teamarzt und sagte, Johnny kann nicht spielen. Es gab keine Zeit zum Jammern oder Nachfragen, sondern nur der Gedanke, wer ist der Nächste. Dann haben wir zum Glück Jan Thielmann in die Partie reingeschmissen, der die Vorlage zum entscheidenden Tor gegeben hat.

Wie geht es Burkardt?

Er hat hinten am Oberschenkel eine muskuläre Verhärtung gespürt. Die letzte Rückmeldung unserer Ärzte ist, dass zum Glück nichts passiert, nichts gerissen ist. Johnny hatte aber Bedenken, dass er womöglich nach dem ersten Sprint rausmuss und uns damit die erste Wechseloption nimmt. Das war für ihn ein Erfahrungswert und für seine Persönlichkeit ein Schritt, weil er eine Entscheidung getroffen hat, die wichtig für die Mannschaft war. Das war schwierig für ihn, aber er hat genau das richtige gemacht.

Wenn ich gesehen habe, wie die Jungs als Team agiert haben, wie viele Meter diese Mannschaft abgespult hat in diesem Spiel, das ist unglaublich. Antonio di Salvo

Was dachten Sie mit Blick auf den Burkardt-Ausfall als Gipfel der jüngsten Personalmisere im Moment des Abpfiffs?

Ich dachte zunächst, das kann nicht sein, weil ich von der Bank gerade gehört hatte, es sind noch 30 Sekunden zu spielen. Ich musste dann dreimal hinhören und hinschauen, um dann eine große Erleichterung zu spüren. Es stand extrem viel auf dem Spiel und hätte auch andersherum ausgehen können. Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft, weil sie unter Druck stand und wusste, bei einer Niederlage ist der erste Platz in der Gruppe weg. Unser Sieg ist nicht unverdient, aber Israel hat uns alles abverlangt. Wir hätten uns bei einem Unentschieden und möglicherweise bei einer knappen Niederlage auch nicht beschweren können.

Was hat am Auftritt Ihrer Mannschaft am besten gefallen?

Wir haben die ersten sechs Spiele dieses Zyklus von September bis November 2021 analysiert. Wir haben extrem oft darüber gesprochen, dass wir Herz auf dem Platz zeigen müssen, dass Laufbereitschaft dazugehört. Wenn ich gesehen habe, wie die Jungs als Team agiert haben, wie viele Meter diese Mannschaft abgespult hat in diesem Spiel, das ist unglaublich. Anhand solcher Laufwerte kann man zeigen, das sind die Basics und mit diesen Basics gewinnt man Spiele.

Trotz des Sieges - wo liegen die größten Defizite?

Ich will jetzt gerade gar nicht großartig über Defizite sprechen. Am Ende weiß ich gar nicht genau, wie viele Spieler gefehlt haben und wie die Mannschaft ausgesehen hätte, wenn wir vollständig gewesen wären. Es ist vollkommen klar, dass eine Mannschaft sich finden muss. Wir hatten kaum Möglichkeiten, Abläufe zu trainieren. Wir haben Freitag gegen Lettland gespielt, am Samstag trainieren im Spielersatztraining nur zehn Spieler, am Sonntag kannst du zwei Tage nach dem Spiel nicht so viel machen und Montag war dann Abschlusstraining. Deswegen sind in solchen Situationen Tugenden und Werte wie Teamgeist und Laufbereitschaft gefragt.

Gerade in der ersten Halbzeit hat teilweise die Körpersprache von Malik Tillman und Ansgar Knauff, die nach Ballverlusten oder Schiedsrichterentscheidungen sichtbar gehadert haben, statt direkt nachzusetzen, nicht ins sonst gute Gesamtbild Ihres Teams gepasst. Haben Sie das in der Halbzeit angesprochen?

Ich habe das schon während des Spiels von außen angesprochen. Man muss da auch vorsichtig sein, zumal ich finde, dass der Schiedsrichter eine gute Leistung gezeigt hat. Ich habe der Mannschaft in der Pause vielmehr gesagt, dass wir nicht viele Situationen in der Offensive bekommen werden und das war dann auch so. Aber die wenigen Situationen müssen durchgezogen werden. Das war in der ersten Hälfte öfter nicht der Fall, jetzt sind wir doch bei Dingen, die es zu verbessern gilt.

Erklären Sie bitte, was Sie konkret meinen.

Sowohl auf links als auch auf rechts hatten wir zwei, drei Szenen, in denen wir zielstrebiger sein müssen, wenn wir ein Tor erzielen möchten. Wenn wir mal an einem Gegner vorbei sind, dürfen wir nicht nochmal halb abkappen und nach innen gehen, sondern mit voller Macht Richtung Tor. Bei unserem Treffer hat es Jan Thielmann überragend gemacht, den Gegner abgeschüttelt, ist nach vorne gesprintet und wurde nicht allein gelassen. Auch Noah Katterbach hat einen Sprint hingelegt und hat die Aktion bis zum Torabschluss durchgezogen.

Ich gehe total demütig an die Aufgaben heran, weiß zwar, dass wir einen riesigen Schritt gemacht haben, der aber noch nicht ganz reicht. Antonio di Salvo

Wie wertvoll war auf der anderen Seite Armel Bella Kotchap in der Innenverteidigung?

Jeder im Stadion und vor dem Fernseher hat gesehen, wie wichtig er war. Wir haben ihn dazu geholt, weil er gerade in Bochum auf dem Platz eine unheimliche Präsenz auf dem Platz zeigt. Ich habe mir erhofft, dass er mit seiner Robustheit und Schnelligkeit der Mannschaft helfen kann. Er hat einige Situationen mit seinem Tempo geklärt, weiter gerettet und am Ende noch einen Schuss geblockt. Es war eine richtig gute Leistung.

Nun liegt das EM-Ticket nur noch einen Punkt entfernt auf dem Silbertablett.

Es ist auf jeden Fall schön, dass es greifbar nah ist. Aber ich kann rechnen, es sind noch sechs Punkte in zwei Spielen zu vergeben. Zum Abschluss spielen wir in Polen und Polen muss gewinnen, um die Möglichkeit zu wahren, um Zweiter zu werden. Und Polen lag gegen Ungarn, unseren nächsten Gegner zu Hause, bis zur 95. Minute sogar zurück. Die Spiele müssen erstmal gewonnen werden. Ich gehe total demütig an die Aufgaben heran, weiß zwar, dass wir einen riesigen Schritt gemacht haben, der aber noch nicht ganz reicht.

Sie waren in den fünf Jahren zuvor Co-Trainer von Stefan Kuntz, haben zweimal den EM-Titel geholt und wurden einmal mit der U 21 Zweiter. Jedes Mal haben sich diese sehr unterschiedlichen Teams über die zwei Jahre vor dem Turnier enorm entwickelt. Was kann ein solch erkämpfter Arbeitssieg vor hitziger Kulisse gegen einen aggressiv-intensiv agierenden Gegner für die aktuelle Generation bewirken?

Es stärkt den Glauben, dass eine Mannschaft, die mit großem Teamgeist zusammenarbeitet, extrem viel erreichen kann. Dazu kommt, dass die Jungs eine gute Qualität haben. Dieser Sieg, die gesamte Konstellation in diesen schwierigen zehn Tagen sind äußerst wertvoll für die Entwicklung dieser Mannschaft.