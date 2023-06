Di Salvo: "Diese Mannschaft ist nicht der Titelverteidiger"

Die U-21-Europameisterschaft naht. Vor dem Trainingsauftakt des DFB-Nachwuchses sprach Trainer Antonio Di Salvo bei einer Medienrunde in Südtirol auch über die Mission Titelverteidigung, die eigentlich keine ist.

Am 21. Juni startet die Europameisterschaft der U-21-Nationalmannschaften in Georgien und Rumänien. Bei Trainer Antonio Di Salvo überwog zum Auftakt des Trainingslagers in Prad (Südtirol) die Vorfreude auf das Ereignis. "Es ist so, dass dieses Turnier super besetzt ist. Alle Top-Nationen sind dabei", betonte der Fußballlehrer in einer Medienrunde am Samstag.

Erst vor wenigen Tagen hatte Di Salvo seinen Vertrag bis 2025 verlängert. "Dass es jetzt so kurz vor der WM stattgefunden hat, passt vielleicht irgendwo ins Bild. Aber wir waren uns schon länger einig", kommentierte der 44-Jährige die Vertragsverlängerung. Für ihn sei es "eine schöne Sache, weil ich dadurch merke, dass Vertrauen da ist. Und dass es unabhängig davon ist, wie das Turnier ausgeht."

Vergleich mit dem Team von 2021 hinkt

Dennoch: In seiner ersten Europameisterschaft als Cheftrainer strebt Di Salvo die Titelverteidigung an. Vor zwei Jahren hatte die deutsche U 21 durch einen knappen Finalsieg über Portugal die EM gewonnen. Co-Trainer an der Seite des damaligen Coaches Stefan Kuntz war ein gewisser Antonio Di Salvo, der sich nun verbat, die beiden Teams in einen Topf zu werfen. "Ich bin kein Freund, die Mannschaften zu vergleichen. Diese Mannschaft ist nicht der Titelverteidiger. Sondern diese Mannschaft ist eine andere. Wir haben mit Josha Vagnoman nur einen Spieler dabei, der vor zwei Jahren auch den Pokal in die Höhe halten konnte", mahnte er auch vor einer falschen Erwartungshaltung.

Stattdessen wolle man jetzt erst einmal "das Trainingslager nutzen, um eine Basis herzustellen, was den Teamgeist betrifft. "Das hat uns die letzten Jahre stark gemacht", so Di Salvo, dem jedoch noch nicht alle Spieler zur Verfügung stehen.

U 21 wartet noch auf Rückkehr von Duo

Das hat vor allem mit dem engen Austausch der A-Nationalmannschaft zu tun. Kevin Schade, der ursprünglich für das Testspiel der Nationalelf gegen die Ukraine am Montag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) eingeplant war, verpasst die Partie angeschlagen und ist daher vorzeitig zur U 21 gereist. Damit Hansi Flick das Trainingsniveau trotzdem hoch halten kann und laut Di Salvo "auch im Elf-gegen-Elf" trainieren kann, habe man dem Wunsch des DFB-Teams entsprochen und in Josha Vagnoman und Youssoufa Moukoko zwei Spieler abgestellt, die dann erst am Montagabend zurückkehren zur U 21.

Dass das Duo nicht gleich von Beginn an mitmischt, sei nicht weiter tragisch. "Wir haben genügend Zeit, die Spieler zu integrieren und vor allem die Inhalte zu vermitteln, die sie am Sonntag verpassen." Ohnehin sei die Auftakteinheit eher ein lockerer Aufgalopp, ehe es dann ab der neuen Woche inhaltlich so richtig ins Eingemachte gehen soll.

Wir wollen das Trainingslager ein wenig abwarten, um zu schauen, wer sich dann als Kapitän herauskristallisiert. Antonio Di Salvo

Im Laufe des Trainingslagers sollen sich dann auch viele personelle Fragen klären. Nicht nur, dass Di Salvo bis Mittwochabend Zeit hat, drei Spieler aus seinem erweiterten Kader zu streichen - auch soll dann die Frage geklärt werden, wer die Mannschaft anstelle des verletzten Jonathan Burkardt sowie Malick Thiaw (A-Nationalmannschaft) als Kapitän auf den Rasen führen wird. "Wir haben da zwei, drei Spieler im Kopf. Aber wir wollen das Trainingslager jetzt auch ein wenig abwarten, um zu schauen, wer sich dann da herauskristallisiert".

Auch wird sich dann eine zentrale Achse an Spielern für die anstehende EM abzeichnen, wenngleich Di Salvo diese nicht an einzelnen Namen festmachen will. "Die letzten Turniere haben immer gezeigt, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Da sind im Endeffekt alle Spieler für zuständig."