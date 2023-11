Di Salvo bestätigt Martel als Kapitän

Mit viel Tatendrang und personell gestärkt geht die deutsche U-21-Nationalmannschaft in die finale Maßnahme dieses Jahres. Rückkehrer Eric Martel wird wieder Kapitän des Teams sein.

Es war ein erfreuliches Wochenende für Antonio Di Salvo, der die Partien gerade unmittelbar vor den DFB-Maßnahmen mit erhöhter Spannung verfolgt. Deshalb konnte der U-21-Nationaltrainer am Montag gleich erfreut verkünden, "es hat keine Absagen gegeben, alles sind gesund angereist". Zudem durfte der 44-Jährige auch die ersten Bundesligatore seiner Schützlinge Merlin Röhl für Freiburg und Rocco Reitz für Gladbach verfolgen.

Lob für Reitz und Röhl

"Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir Spieler dabei haben, die in Form sind und auch spielen, die das Momentum auf ihrer Seite haben wie Merlin und Rocco", freut sich Di Salvo, "Rocco war das erste Mal dabei und hat sich sehr gut eingefügt, auch wenn er nicht im Spielkader war. Seine Entwicklung geht voran, im Verein hat er seitdem alle Spiele von Beginn an gemacht und auch sehr gute Leistungen gezeigt. Das imponiert mir, ein Spieler, der immer den Ball haben möchte, der keine Angst hat, in engen Situationen angespielt zu werden und der sich auch mit seinem ersten Bundesligator belohnt hat. Das hat er auch sehr cool und abgezockt gemacht."

Auch Röhl kommt in Freiburg immer besser in Fahrt. "Er hat sich ins Team gekämpft, was nicht ganz so einfach ist in einer solchen Mannschaft. Aber er hat sich durch das Spiel in Leverkusen, wo es vermehrt um Defensivarbeit ging, ins Team gebissen und kam zuletzt auch offensiv zur Geltung", betont Di Salvo, "er hat am Sonntag ein sehr schönes Tor gemacht mit einem tollen Solo, wo man seine Qualitäten gesehen hat. Er ist sehr schnell und zielstrebig und auch schussstark, hat auch im Europacup ein sehr schönes Tor gemacht, ist also sehr torgefährlich derzeit."

Di Salvo greift auf bewährte Kräfte zurück

Das kann die deutsche U 21 gut gebrauchen vor den nun anstehenden beiden Heimspielen in der EM-Qualifikation am Freitag gegen Estland (18 Uhr in Paderborn, LIVE! bei kicker) und vier Tage später in Essen gegen Tabellenführer Polen (18 Uhr). Mit Herthas Marton Dardai und den Kölnern Martel und Jan Thielmann kann Di Salvo nun auch wieder auf bereits bewährte Kräfte zurückgreifen.

"Ich freue mich, dass alle drei wieder an Bord sind, es sind ganz wichtige Spieler für uns. Eric Martel, der schon Kapitän war und für Stabilität auf der Sechs sorgen soll", erklärt Di Salvo, "auch Marton Dardai ist kein Unbekannter genauso wie Jan Thielmann, ich freue mich extrem, dass er nach seiner langen Verletzungszeit wieder gesund ist und auch schon in den ersten Spielen gezeigt hat, welche Qualitäten er hat. Ich habe lange mit Kölns Trainer Steffen Baumgart gesprochen, er bringt auch hohe Qualität ins Training ein."

Torgarant Moukoko

Nach seiner Rückkehr bestätigte Di Salvo Martel auch umgehend als Kapitän seiner Mannschaft - für diese Maßnahme. "Grundsätzlich ist es schon so, dass sich die Situation ändern kann, da wir nicht immer alle Spieler dabei haben, aber Erik hat es beim ersten Mal gut gemacht, er ist einer unserer Führungsspieler, deswegen wird er auch für diese Länderspielphase unser Kapitän sein", so Di Salvo, der vor allem natürlich auf seinen Torgaranten Youssouffa Moukoko setzt, der in den jüngsten beiden Länderspielen gleich fünfmal getroffen hatte.

"Er hat bei uns seine Qualitäten gezeigt mit seinen wichtigen Toren, fünf Tore sind eine Hausnummer", so Di Salvo, "ich hoffe, dass er den Flow weiter haben wird."