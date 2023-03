Di Salvio nominiert Schmidt und Asta nach

U-21-Nationalcoach Antonio di Salvo muss seinen eigentlich schon feststehenden Kader für die Testspiele gegen Japan und Rumänien anpassen. Weil Thiaw zur A-Elf reist und Bauer verletzt fehlt, rücken Kenneth Schmidt und Simon Asta nach.

Die Verletzung von Armel Bella Kotchap hat am Sonntag eine Kettenreaktion ausgelöst. Weil der Innenverteidiger des FC Southampton DFB-Trainer Hansi Flick für die kommenden Testspiele absagen musste, sah sich der Bundestrainer gezwungen, zu reagieren - und nominierte in Malick Thiaw (AC Mailand) einen weiteren Innenverteidiger nach. Weil dieser aber eigentlich Teil des U-21-Kaders für die kommenden Länderspiele war, musste nun auch Antonio di Salvio seinen Kader anpassen.

Der Trainer der U 21 musste sich nicht nur um einen Ersatz für Thiaw kümmern, sondern zudem noch die verletzungsbedingte Absage von Augsburgs Maximilian Bauer hinnehmen - der Innenverteidiger musste bei Augsburgs 1:1 gegen den FC Schalke zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden. Die Profiteure dieser Rochade: Fürths Simon Asta und Freiburgs Kenneth Schmidt, der beim 1:1 des SCF gegen Mainz am Sonntagabend sein Bundesliga-Debüt feierte.

Für die U 21 stehen in den kommenden Tagen zwei Testspiele an, beim DFB-Nachwuchs befindet man sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf die EM im Juni. Am Freitag testet man zunächst gegen Japan (18.15 Uhr), ehe man vier Tage später - am 28.3. - auf Rumänien (18 Uhr, beide LIVE! bei kicker) trifft.

