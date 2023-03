Di Maria gegen Freiburg in der Startelf? "Das wird schwierig"

Im Hinspiel noch als Siegtorschütze gefeiert stand Angel di Marias Einsatz im Rückspiel gegen Freiburg lange auf der Kippe. Trainer Massimiliano Allegri setzt in jedem Fall auf den Weltmeister, mit der Startelf wird es jedoch schwer.

Seit der Saison 2013/14 war Juventus Turin nicht mehr in der Europa League vertreten, überstand seitdem stets die Gruppenphase des großen Bruders, der Königsklasse - und möchte dort auch schnell wieder hin. "Natürlich wollen wir in der Champions League spielen nächstes Jahr. Wir glauben daran - und werden alles dafür geben, um dabei zu sein", ließ Torhüter Wojciech Sczcesny die Medienvertreter bei der Pressekonferenz am Mittwochabend vor dem anstehenden Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League wissen.

Weil die Turiner wegen Bilanzfälschung einen Abzug von 15 Punkten in der Liga hinnehmen mussten, liegt die Alte Dame aktuell zehn Zähler hinter Platz vier, der zur Champions League berechtigen würde. Der Weg in die Beletage des europäischen Fußballs über die Liga gestaltet sich demnach schwer. Eine mögliche Lösung? Der Triumph in der Europa League.

Allegri denkt Schritt für Schritt

Davon möchte Juve-Coach Massimiliano Allegri jedoch vorerst nichts wissen. "Lasst uns Schritt für Schritt denken", drückte der Trainer vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den SC Freiburg an diesem Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) die Erwartungen an einen Durchmarsch zum Titel.

Beim Hinspiel vor einer Woche war die Alte Dame dem Gegner zwar deutlich überlegen und ließ nach defensiver Top-Vorstellung nur einen (!) Torschuss der Breisgauer zu, dennoch gewann man eben nur knapp mit 1:0 - und darf deshalb beim Gastspiel im Breisgau am Donnerstag (18:45 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht leichtsinnig auftreten. Dessen sei sich die Mannschaft bewusst, versicherte Allegri: "Wir müssen Tore schießen, denn Freiburg ist ein tückischer Gegner. Wir dürfen deshalb keine Fehler machen, müssen organisiert und konzentriert bleiben - über die gesamte Spielzeit."

Di Maria und Chiesa fraglich - Beginnt Kean?

Sein Team sieht er nach viertägiger Spielpause und nach dem fehlerbehafteten Serie-A-Auftritt gegen Kellerkind Sampdoria Genua (4:2) bereit für das Gastspiel beim Sport-Club, wovon auch Szczesny überzeugt ist: "Ich habe keinen Energieabfall im Team wahrgenommen vor dem Spiel". Große Fragezeichen standen hinter den Einsätzen von Angel di Maria - dem Siegtorschützen des Hinspiels - und Federico Chiesa. Beide Spieler mussten zuletzt einige Trainingseinheiten auslassen, kehren aber gegen Freiburg in den Kader zurück.

Die Chance darauf, die beiden am Donnerstag von Beginn an bringen zu können, schätzte Max Allegri indes gering ein: "Di Maria und Chiesa von der ersten Minute an wird schwer. Wir glauben aber, dass sie von der Bank kommen können." Denkbar ist, dass Moise Kean die durch di Marias Teil-Ausfall vakante Position neben Dusan Vlahovic einnehmen wird - eine finale Entscheidung über den Zustand der beiden Rekonvaleszenten werde das Trainerteam aber erst am Vormittag vor dem Spiel treffen.