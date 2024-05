DHB verabschiedet Anne Adamczewski

Mit einem Transferzertifikat wurde Anne Adamczewski beim DHB in den Ruhestand versetzt, 43 Jahre lang war sie im Deutschen Handballbund unter anderem für die Wechsel im Einsatz.

Sie war über mehr als vier Jahrzehnte eine Konstante im Deutschen Handballbund: Anne Adamczewski. Ihre Reise im DHB begann am 1. August 1981 im Leistungssport; in den vergangenen Jahren brachte sie ihre Erfahrung als Spezialistin fürs Transferwesen ein und war als solche verlässliche Ansprechpartnerin zahlreicher Vereine aller Spielklassen.

"Ich bin hier erwachsen und älter geworden. Und ich bin dankbar, hier gewesen sein zu dürfen", sagte Anne Adamczewski mit Blick auf 43 Berufsjahre in Dortmund - Start mit 19, Abschied mit 62 an diesem Mittwoch im Kreis der aktuellen und ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.

"Danke für die Treue! Eine so lange Zeit bei einem Arbeitgeber ist nicht selbstverständlich", sagte Benjamin Chatton, DHB-Vorstand Finanzen und Recht. Eines von vielen Geschenken war ein Transferzertifikat für den so auch formal korrekten Wechsel aus dem Berufsleben in den Ruhestand. Den DHB-Rekord hat Anne Adamczewski übrigens knapp verfehlt - ihre langjährige Kollegin Brigitte Bluhm war nach 44 Jahren aus dem DHB-Dienst in den Ruhestand gewechselt.