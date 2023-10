DHB und Recken ohne Michalczik

Wegen einer Sprunggelenksverletzung kann Nationalspieler Marian Michalczik nicht an den anstehenden Länderspielen des DHB teilnehmen und fehlt auch den Recken vorerst.

Wie die TSV Hannover-Burgdorf am Dienstag mitteilte, hat sich Michalczik (26) im Auswärtsspiel beim HSV Hamburg am vergangenen Freitag eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Der Spielmacher war umgeknickt und musste wegen der Blessur auch ausgewechselt werden.

Inzwischen brachte eine genaue MRT-Untersuchung Klarheit über die Schwere der Verletzung. "Die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Es liegt kein struktureller Schaden vor", schreiben die Recken.

Kein Lehrgang bei Gislason

Wegen eines Knochenmarködems im linken Sprunggelenk werde Michalczik seiner Mannschaft "vorerst nicht zur Verfügung stehen", schreibt der Bundesligist. Dies bedeute gleichzeitig, dass er "in Absprache mit Bundestrainer Alfred Gislason nicht am aktuellen DHB-Lehrgang in München teilnehmen" werde. Wann der Nationalspieler auf das Spielfeld zurückkehren kann, sei "schmerzadaptiert vom Heilungsverlauf abhängig".

Die deutschen Handballer tragen im Rahmen des Lehrganges am Freitag und Sonntag zwei Länderspiele gegen Ägypten aus. Hannover, aktuell mit ausgeglichener Bilanz (11:11) Achter der HBL, trifft am 9. November zu Hause auf den THW Kiel.