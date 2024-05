DHB trennt sich überraschend von Sportvorstand Kromer

Paukenschlag beim Deutschen Handballbund: Der zum 31. Dezember 2024 auslaufende Vertrag mit Sportvorstand Axel Kromer wird nicht verlängert. Die Suche nach einem Nachfolger soll schon bald beginnen.

Nach der Vertragsverlängerung von Bundestrainer Alfred Gislason bis 2027, die nach der Olympia-Qualifikation auch Gültigkeit besaß, sollte beim DHB eigentlich Ruhe einkehren. Am Samstagabend folgte allerdings ein Paukenschlag: Bei seiner turnusmäßigen Sitzung in Bremen hat das DHB-Präsidium nämlich beschlossen, den bis zum 31. Dezember 2024 laufenden Vertrag mit Axel Kromer als Vorstand Sport nicht zu verlängern.

"Wir haben jetzt Klarheit für alle Beteiligten geschaffen und setzen nun alle Energie auf die vor uns liegenden Olympischen Spiele", wird Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes, in einer knappen Pressemitteilung zitiert: "Wir danken Axel Kromer für die seit 2012 in verschiedenen Positionen für den Deutschen Handballbund geleistete Arbeit. Als Vorstand Sport hat er den sportlichen Rahmen für das Jahrzehnt des Handballs gesetzt." Der Prozess der Neubesetzung werde in Kürze beginnen.

Beim Olympischen Handballturnier trifft die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe A auf Japan, Kroatien, Schweden, Slowenien und Spanien. Die letzte Olympia-Medaille holte das DHB-Team bei den Spielen in Rio 2016 (Bronze), vor drei Jahren in Tokio scheiterte Deutschland unter Gislasons Führung im Viertelfinale an Ägypten und wurde Sechster.

Assistent unter Erfolgstrainer Sigurdsson

Für Kromer werden die Olympischen Spiele das letzte große Turnier in seiner DHB-Funktion. Der 47-Jährige hatte beim DHB auf Honorarbasis begonnen - als Co-Trainer von Markus Baur in der U-20 und U-21-Nationalmannschaft. 2015 startete er als Chef-Bundestrainer Nachwuchs seine hauptamtliche Laufbahn beim DHB.

Später war der Diplom-Sportwissenschaftler Assistent von Bundestrainer Dagur Sigurdsson, als dieser 2016 EM-Gold und im gleichen Jahr Olympia-Bronze gewann. 2017 wurde Kromer Sportdirektor und mit der Strukturreform im selben Jahr zum Vorstand Sport.