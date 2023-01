Das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich wird mit Verspätung angepfiffen. Das machte der DHB am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr offiziell.

"Aufgrund der doppelten Verlängerung im Viertelfinale zwischen Spanien und Norwegen wird unsere Partie später beginnen - 40 Minuten nach dem Abpfiff von Norwegen-Spanien", schrieb der Verband bei Twitter. Das deutsche Viertelfinale findet in der gleichen Halle in Danzig statt, sodass sich Frankreich und die DHB-Auswahl bislang nur in einer Nebenhalle Erwärmen konnten.

Weitere Informationen folgen in Kürze ...