DHB-Team vor Olympia-Quali: Bangen auch um Martin Hanne?

Vor der Olympia-Quali im Handball am nächsten Wochenende in Hannover hat Bundestrainer Alfred Gislason personelle Sorgen: Nach der Verletzung von Justus Fischer musste gestern mit Jannik Kohlbacher beim Bundesliga-Spiel der Rhein-Neckar Löwen nach acht Minuten vom Parkett - damit bliebe nur noch Johannes Golla als gelernter Kreisläufer im 18er-Kader. Und einem Medienbericht zu Folge ist auch Martin Hanne fraglich.

Am Dienstag war Martin Hanne noch in der European Handball League für die TSV Hannover-Burgdorf im Einsatz, bereits im Vorfeld des Duells gegen den ThSV Eisenach am Freitag gab es dann aber Sorgen aufgrund eines sogenannten Hexenschusses, wie die Neue Presse berichtete. Hanne stand beim Remis beim Aufsteiger zwar auf dem Spielberichtsbogen, wurde aber nicht eingesetzt.

Nach dem Warmmachen in Eisenach habe Martin Hanne der Bild zu Folge signalisiert, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sei. "Fraglich also, ob die Beschwerden so rechtzeitig abklingen, dass der Halblinke von Gislason eingesetzt werden kann. Zumal der Rücken bei Hanne seit Januar 2022 ein neuralgischer Punkt ist", so die Bild mit Blick auf frühere Probleme mit der Bandscheibe.

Martin Hanne findet sich im 18er-Kader von Bundestrainer Alfred Gislason für die am nächsten Wochenende bevorstehende Qualifikation für das Handball-Turnier bei Olympia. Das DHB-Team trifft im Kampf um zwei Tickets nach Paris in Hannes Heimhalle in Hannover auf Kroatien, Österreich und Algerien. Im linken Rückraum sind zudem noch Sebastian Heymann und Julian Köster vorgesehen.

Aus dem erweiterten 35er-Kader für die Olympia-Quali könnte Alfred Gislason zudem noch Paul Drux, Julius Kühn, Lukas Stutzke oder Philipp Weber nachnominieren. Durch die Verletzung von Justus Fischer dürfte, sollte Hanne wirklich ausfallen, zudem auch die Rolle in der Deckung bei einer möglichen Nachnominierung eine Rolle spielen.

Martin Hanne und der Rücken

Martin Hanne war die große Überraschung im Kader von Alfred Gislason für die Handball-EM. Unter dem ehemaligen Bundestrainer Christian Prokop hat der Rückraumspieler den Durchbruch geschafft. Martin Hanne wurde am 12. Mai 2001 im niedersächsischen Peine geboren und spielte in der Jugend zunächst für die SG Nord Edemissen. In der B-Jugend folgte der Wechsel zu den "Recken", wo in der A-Jugend unter Iker Romero reifte und bereits mit 17 Jahren in der 1. Liga debütierte.

Im Jahr 2022 folgte aber der Rückschlag: Martin Hanne hatte mit schwerwiegenden Rückenproblemen zu kämpfen, musste elf Monate pausieren. Vor der Handball-EM gab es keine Beschwerden mehr. "Wir haben sehr viel gemacht, auch mit Spritzen und Einlagen und einer Zahnschiene. Viele Arten von Therapien sollen dafür sorgen, dass das Becken wieder gerade wird und damit sich die Wirbelsäulen-Struktur wieder verbessert", sagte Hanne im Dezember des vergangenen Jahres gegenüber handball-world mit Blick auf seine Leidenszeit und betonte: "Das Gefühl, nicht fit zu sein, war für mich sehr frustrierend."

Nur 13 Spiele konnte er in der vergangenen Spielzeit für die Niedersachsen absolvieren, dabei 19 Tore erzielen. In dieser Saison stehen 22 Erstligaeinsätze mit 36 Toren zu Buche. Auch in der Abwehr sammelt der Shooter mittlerweile seine Spielminuten. Insgesamt hat Hanne in Bundesliga und Pokal bislang 107 Partien (100/7) für die Recken bestritten und dabei 172 Tore (154/18) erzielt sowie 24 Zeitstrafen (19/3) kassiert. Bei der Handball-EM 2024 bekam er von Alfred Gislason vierzig Spielminuten und erzielte vier Treffer.

