DHB-Team verzichtet auf Empfang im Kölner Rathaus

Auch im Fall einer Bronzemedaille werden die Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Montag auf einen Empfang im historischen Rathaus der Stadt Köln verzichten. Das sei der "klar formulierte Wunsch der Spieler", wie Sportvorstand Axel Kromer erklärte.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Am Freitag hatte Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker noch vor dem mit 26:29 verlorenen Halbfinale gegen Dänemark die deutsche EM-Delegation eingeladen, um einen Medaillengewinn öffentlich zu feiern. Selbst im Falle des Erreichens von Platz drei - und der damit verbundenen Olympia-Qualifikation - verzichtet das DHB-Team aber auf den PR-Termin. Diese Entscheidung fiel am Samstagabend.

"Wir wissen die Einladung der Oberbürgermeisterin sehr zu schätzen, aber solch ein Empfang fühlt sich für uns aus mehrerlei Gründen nicht richtig an", wird Johannes Golla, Kapitän der Nationalmannschaft, in einer DHB-Mitteilung zitiert: "Unsere große Aufgabe ist es, dass wir uns mit dem Spiel um Platz drei gegen Schweden bei den Fans für die Unterstützung bedanken, in dem wir noch einmal alles, was wir ins uns haben, aufs Spielfeld der Lanxess Arena bringen. Bronze wäre ein großartiger Abschluss, aber wir sind damit nicht am Ende unseres Weges. Deshalb gehören wir noch nicht auf einen solchen Empfang."

Kromer: "Spricht auch für den Willen dieses Teams"

Auf das Befinden der Spieler nahm der DHB Rücksicht. "Die vergangenen Wochen mit dem nunmehr elften Spiel seit Jahresbeginn haben Spuren hinterlassen", schreibt der Verband. Da auch gleich mehrere Spieler aktuell angeschlagen oder nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte wären, sei der zusätzliche Termin nicht darstellbar.

"Wir hätten unserer Nationalmannschaft gern gemeinsam mit der Stadt Köln die verdiente Bühne gegeben, aber das hätte ein Ereignis für die Spieler sein müssen - und deren klar formulierten Wunsch akzeptieren wir", stellt DHB-Sportvorstand Axel Kromer klar: "Letztlich spricht das auch für den Willen dieses Teams, in Zukunft den maximalen Erfolg erreichen zu wollen."