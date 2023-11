DHB-Team gewinnt Portugal für EM-Generalproben in Flensburg und Kiel

In ihren letzten beiden Test-Länderspielen vor der Heim-Europameisterschaft trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf Portugal. In Flensburg und Kiel geht es Anfang Januar gegen "eine der spannendsten europäischen Mannschaften".

Die DHB-Auswahl kommt also kurz vor der EHF EURO 2024 nach Schleswig-Holstein: Gegen Portugal bestreitet das Team von Bundestrainer Alfred Gislason die letzten beiden Länderspiele der Vorbereitung, am 4. Januar geht es bereits um 16 Uhr in der Flensburger Campushalle zur Sache, zwei Tage später gibt es Chance zur Revanche - ab 18 Uhr in der Kieler Wunderino Arena. Der Vorverkauf für beide Partien beginnt am 17. November um 14 Uhr.

"Portugal stellt eine der spannendsten europäischen Mannschaften", sagt Gislason und prognostiziert: "Das werden in Flensburg und Kiel harte Herausforderungen - kurz vor der Europameisterschaft genau richtig."

Portugal bereitet sich ebenfalls auf die EM in Deutschland vor. Für das Team von Trainer Paulo Pereira beginnt das Turnier am 11. Januar mit den Vorrundenspielen der Gruppe F in der Münchner Olympiahalle. Erster Gegner wird Debütant Griechenland sein. Es folgen Partien gegen Tschechien und Weltmeister Dänemark.

Deutschland und Portugal trafen zuletzt im November 2021 aufeinander - zuerst gab es einen 30:28-Erfolg in Luxemburg, dann folgte beim "Tag des Handballs" in Düsseldorf eine 30:32-Niederlage. Die Portugiesen werden dem DHB-Team alles abverlangen, daran besteht kaum ein Zweifel.

Fahrplan des DHB-Teams steht

Mit der Fixierung der letzten beiden Länderspiele steht auch das Programm des Europameisters von 2016: Nach einem Kurzlehrgang vom 27. bis zum 29. Dezember in Frankfurt am Main wird Gislason seine Auswahl bereits am Neujahrstag in Brunsbüttel zusammenziehen. Nach den Partien gegen Portugal reist der DHB-Tross am 7. Januar ins nächste Basislager nach Köln.

Dort folgt die Vorbereitung auf das am 10. Januar in Düsseldorf stattfindende Eröffnungsspiel gegen die Schweiz, das um 20.45 Uhr im Fußballstadion vor einer Weltrekordkulisse von mehr als 50.000 Handball-Fans beginnt. Am 11. Januar reist das DHB-Team von Köln nach Berlin weiter. In den zwei weiteren Vorrundenspielen treffen Kapitän Johannes Golla & Co. in der Hauptstadt auf Nordmazedonien (14. Januar) und Frankreich (16. Januar).