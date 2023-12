DHB-Team: Erfolge und Rekorde

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am 10. Januar in die Europameisterschaft. Passend zur Heim-EM 2024 richtet der kicker den Blick auf die vergangenen Erfolge des DHB-Teams.

Die Vorfreude auf die Handball-Europameisterschaft in Deutschland ist groß. Bereits einige Monate im Vorfeld des Turnierstarts unterstrichen die Fans diese These.

Zuschauer-Weltrekord bei der Handball-EM 2024

Denn während das Auftaktspiel der DHB-Auswahl gegen die Schweiz (10. Januar 2024, 20.45 Uhr) Mitte September noch weit in der Zukunft lag, konnte bereits zu diesem Zeitpunkt ein Weltrekord verkündet werden. Für das Duell in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena - der Heimspielstätte des Fußballklubs Fortuna Düsseldorf - wurden frühzeitig mehr als 50.000 Tickets verkauft. Der bisherige Weltrekord, der am 6. September 2014 mit 44.189 Fans bei der Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg in Frankfurt aufgestellt worden war, wird damit nochmals deutlich übertroffen werden.

Wie oft wurde Deutschland Handball-Europameister?

Ob sich der starke Support der Zuschauer und Fans auch positiv auf die Leistungen der deutschen Nationalmannschaft auswirkt, wird sich im Laufe der Europameisterschaft zeigen. Das letzte Mal, als Deutschland bei einer Handball-EM im Finale triumphieren konnte, war im Januar 2016. Auch dank einer starken Einzelleistung von Torhüter Andreas Wolff setzte sich das DHB-Team damals mit 24:17 (10:6) im polnischen Krakau gegen Spanien durch.

Für Deutschland bedeutete der Triumph in Polen den zweiten EM-Titel in der Geschichte, nachdem sich die deutsche Nationalmannschaft zuvor einzig bei der Europameisterschaft 2004 in Slowenien zum Europameister gekürt hatte. Im Endspiel bezwangen die Deutschen das Gastgeberland am 1. Februar 2004 mit 30:25 (16:10).

2007 triumphierte das DHB-Team im eigenen Land

Im Jahr 2019 teilte sich Deutschland das Austragungsrecht der Europameisterschaft mit Dänemark, 2007 fungierte es letztmals als alleiniger Gastgeber eines internationalen Handballturniers. Die Erinnerungen an die WM im eigenen Land sind derweil gut, denn die DHB-Auswahl fuhr dabei ihren bis heute letzten und in Folge der Wiedervereinigung ersten WM-Titel ein.

Wer ist DHB-Rekordspieler?

Im Duell um die Auszeichnung als deutscher Handball-Rekordspieler liegen zwei Spieler nahezu gleichauf an der Spitze. Während Frank-Michael Wahl 313 Partien - und damit einen Großteil seiner insgesamt 346 Länderspiele - für die DDR-Auswahl absolvierte, kam Klaus-Dieter Petersen in 340 Länderspielen für Deutschland zum Einsatz.

Im aktuellen EM-Kader kann derweil Patrick Goretzki die meisten Länderspiele vorweisen. Der 34-Jährige Spieler der Rhein-Neckar Löwen kam bis dato in 171 Länderspielen zum Einsatz und erzielte dabei 408 Treffer.

Wer ist DHB-Rekordtorschütze?

Mit 1.412 Länderspieltoren liegt Frank-Michael Wahl auch im Ranking der treffsichersten deutschen Nationalspieler unter der Berücksichtigung seiner Partien für die DDR-Auswahl vorne. Richtet man den Blick lediglich auf Spieler, die nur für die BRD aufliefen, so führt Christian Schwarzer jene Statistik an. In insgesamt 319 Länderspielen konnte er den Ball 965 Mal im gegnerischen Tor unterbringen.