DHB-Team bricht eigenen EM-Rekord - und stellt einen weiteren ein

Mit ihrem überzeugenden EM-Auftaktsieg hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Euphorie geschürt. Und das 27:14 gegen die Schweiz war nicht nur wegen des Zuschauer-Weltrekords geschichtsträchtig.

Aus Düsseldorf berichtet Maximilian Schmidt

Wird es ein munteres Scheibenschießen, in dem es nur darum geht, wer am Ende ein Tor mehr macht? Diese Frage beantwortete die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit ihrem 27:14-Auftaktsieg gegen die Schweiz vor einer Weltrekord-Kulisse in Düsseldorf eindrucksvoll.

Die formstarken Schweizer, die beim alljährlichen "Yellow Cup" in der Heimat Anfang Januar drei beeindruckende Siege eingefahren hatten, wurden jäh ausgebremst. Dass Andy Schmid & Co. gerade erst dreimal in Folge mindestens 35 Treffer erzielt hatten, davon war nicht mehr viel zu spüren. Speziell der Kantersieg gegen EM-Teilnehmer Bosnien-Herzegowina mit 18 (!) Toren Unterschied hatte das DHB-Team sicherlich aufhorchen lassen (39:21).

Und weil die Abwehr in den beiden Testspielen gegen Portugal (34:33, 35:31) nicht hatte überzeugen können, war der Respekt vor dem Gegner entsprechend groß. Doch offensichtlich schärfte das auch die Sinne. Das deutsche Sorgenkind lieferte - mit einem alles überragenden Andreas Wolff im Rücken.

Die Schweizer, deren Fans auf ihrem großen Fan-Marsch Richtung Arena Zuversicht ausgestrahlt hatten, blieben weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Wie Russland 1998 und Schweden 2016

Durch die bärenstarke Abwehrleistung stellte die DHB-Auswahl einen EM-Rekord ein. Lediglich Russland bei der EM 1998 (29:14 gegen Kroatien) und Schweden bei der EM 2016 (22:14 gegen Ungarn) hatten in der Geschichte des Wettbewerbs genauso wenige Gegentore schlucken müssen.

Den eigenen EM-Rekord brach die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason indes. Am 25. Januar 2002 hatte sich das DHB-Team mit 15:15 von Frankreich getrennt - bei einem Halbzeitstand von 8:8.

Spanische Bestmarke für die Ewigkeit

Einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher hat die deutsche Mannschaft in der beeindruckenden zweiten Hälfte, in der die Schweizer zwischenzeitlich über 16 Minuten ohne eigenen Treffer geblieben waren, verpasst.

Die Eidgenossen kamen am Ende immerhin noch auf acht Tore im zweiten Durchgang. Den Rekord hält weiter Spanien, das beim EM-Turnier 1998 gegen Ungarn zur Halbzeit mit 17:3 (!) geführt hatte. Wohl eine Bestmarke für die Ewigkeit.

Und doch macht die klare Leistungssteigerung in der Abwehr Hoffnung auf weitere Glanzpunkte während der Heim-EM. Am Sonntag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet die nächste Chance gegen Nordmazedonien.