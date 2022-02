DHB-Team bestreitet Testspiel-Kracher gegen Ungarn

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bestreitet auf ihrem Weg zu den WM-Play-offs im März zwei Länderspiele gegen Ungarn. Das steht seit Mittwoch fest.

Die Partien gegen den Co-Gastgeber der vergangenen EM bilden den Abschluss des ersten Lehrgangs der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Großereignis im Januar. Am 19. März treffen beide Mannschaften in Gummersbach aufeinander (16.15 Uhr), bereits einen Tag später kommt es um 17.15 Uhr in der Rothenbach-Halle in Kassel (Heimspielstätte der MT Melsungen) zum zweiten Spiel.

"Ungarn ist ein starker Gegner, der uns fordern wird", ist DHB-Sportvorstand Axel Kromer überzeugt: "Das Potenzial dieser Mannschaft hat man gerade bei der WM 2021, als sie das Viertelfinale erreichte, gesehen. Daran ändert auch das Vorrunden-Aus im Januar vor heimischer Kulisse nichts." Gegner wie die Ungarn seien "in unserem Entwicklungsprozess sehr wichtig, um als Team auf unserem gemeinsamen Weg Richtung WM 2023 und Heim-EM 2024 weiter zu wachsen". Der Vorverkauf für beide Länderspiele startet am kommenden Freitag um 16 Uhr.

Für die Veranstaltungen gilt nach aktuellem Stand der Corona-Pandemie ein 2G-Reglement - Zutritt erhält also, wer den Status geimpft oder genesen nachweisen kann. Im Hygienekonzept definierte Ausnahmeregelungen bestehen für Kinder und Jugendliche. Der DHB plant aktuell mit einer Auslastung von 60 Prozent in Gummersbach (2500) und 100 Prozent in Kassel (4300).

"Nach zwei Jahren ohne oder mit nur wenigen Zuschauer*innen sind die beiden Spiele unserer Männer-Nationalmannschaft gegen Ungarn ein großer Schritt in Richtung Normalität", wird Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, zitiert: "Wir freuen uns schon jetzt riesig auf die Atmosphäre und Emotionen in den Arenen. Das haben wir alle vermisst, denn das macht den Handball aus."

Färöer oder Belarus?

Nach Abschluss der am 14. März in Kamen-Kaiserau beginnenden Lehrgangsmaßnahme geht der volle Fokus in Richtung WM-Play-offs, die im April ausgespielt werden. Mögliche Gegner der DHB-Auswahl sind entweder die Färöer oder Belarus, die in der internationalen Woche im März zwei Mal aufeinandertreffen werden.

Für das WM-Play-off-Hinspiel am 13./14. April besitzt Deutschland Heimrecht, das Rückspiel findet am 16./17. April statt. Der Sieger der zwei Vergleiche qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft 2023 in Schweden und Polen (11. bis 29. Januar).