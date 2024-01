DHB-Sportvorstand Axel Kromer sieht Deutschland "emotional im Vorteil"

Deutschlands Handballer wollen ihre bislang perfekte EM-Vorrunde mit einem Sieg gegen Olympiasieger Frankreich veredeln. Das bereits für die Hauptrunde qualifizierte DHB-Team trifft an diesem Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in Berlin auf das Star-Ensemble um Nikola Karabatic und will sich eine optimale Ausgangslage für die zweite Turnierphase verschaffen.

DHB-Sportvorstand Axel Kromer ist optimistisch Sascha Klahn