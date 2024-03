DHB präsentiert Ersatz für Carsten Lichtlein

Die U20-Nationalmannschaft hat einen neuen Torwarttrainer. Ein Stuttgarter folgt auf Carsten Lichtlein.

Neues Gesicht im Trainerteam der U20/21-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes: Daniel Sdunek ist künftig als Torwarttrainer für die nächste Torwart-Generation verantwortlich. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe sowie die Zusammenarbeit mit Martin Heuberger und Alexander Koke", sagt Sdunek.

Der 44-Jährige arbeitet als Torwarttrainer für den Bundesligisten TVB Stuttgart, betreut die Torhüter der Leistungsteams ab der U15 aufwärts und spielte früher selbst für erstklassig für den TUSEM Essen. Bereits im Herbst und Anfang diesen Jahres begleitete der Wahl-Schwabe die ersten Trainingseinheiten. Der nächste Lehrgang führt ihn fast in die Heimat: In Großbottwar treffen die Spieler der Jahrgänge 2004 und jünger am 14. März auf die Schweiz.

"Daniel ist uns bei der Torwarttrainer-Ausbildung aufgefallen. Seine Arbeit und unsere Ziele passen zusammen, so dass er für uns ein sehr guter Multiplikator werden kann", erklärt Mattias Andersson, leitender Torwarttrainer des Deutschen Handballbundes.

Sdunek tritt die Nachfolge von Carsten Lichtlein an. Dieser hatte beim WM-Gewinn der U21 im vergangenen Sommer die Torhüter David Späth und Lasse Ludwig auf Top-Niveau gecoacht, steht zeitlich vorerst aber nicht mehr für DHB-Einsätze zur Verfügung. "Carsten hat einen großartigen Job gemacht", sagt Andersson. "Dafür sind wir dankbar - und er wird weiter Teil unseres Netzwerks sein."