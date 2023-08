DHB-Pokal: Vier Bundesliga-Duelle in Runde drei

In der dritten Runde des DHB-Pokals, die am Mittwochabend zusammen mit der zweiten Runde ausgelost wurde, kommt es bereits zu vier Bundesliga-Duellen. Die drei Erstplatzierten des Final Four der Vorsaison steigen erst im Achtelfinale ein.

Rekord-Pokalsieger Kiel bekommt es in der dritten Pokalrunde Anfang Oktober mit Ligarivale HSG Wetzlar zu tun. "Für uns wird das der Start in einen sehr fordernden Monat Oktober", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. In der Liga treffen beide Teams bereits kommenden Sonntag in Kiel aufeinander.

Drei weitere Bundesliga-Duelle wurden am Mittwochabend in Köln gezogen. Der TBV Lemgo Lippe, zuletzt mehrfach Gast beim Final-Four-Turnier, bekommt es mit Frisch Auf Göppingen zu tun, der HC Erlangen erwartet die Füchse Berlin und der TVB Stuttgart begrüßt Aufsteiger ThSV Eisenach.

In der zweiten Runde (4. bis 24. September) treten nach dem neuen Pokal-Modus zunächst nur unterklassige Mannschaften gegeneinander an. Dabei kommt es unter anderem zum ostwestfälischen Zweitligaderby zwischen dem TuS N-Lübbecke und GWD Minden.

15 Bundesligisten steigen dann in der dritten Runde (3.-5. Oktober) in den Wettbewerb ein. Die drei Topteams der vergangenen Pokal-Saison, Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen, Finalist SC Magdeburg und die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt, haben gar schon einen Platz im Achtelfinale am 12. oder 13. Dezember sicher.

Die Viertelfinalspiele gehen Anfang Februar 2024 über die Bühne, das Final Four in Köln steigt im kommenden Jahr am 13. und 14. April. 2023 hatten sich die Rhein-Neckar Löwen in einem dramatischen Pokal-Endspiel im Siebenmeterwerfen gegen Magdeburg durchgesetzt. Der SC hatte im Jahr zuvor bereits das Finale gegen den THW Kiel verloren - damals noch am alten Austragungsort Hamburg.