DHB-Pokal: So sehen Sie Kiel-Lemgo live in TV und Stream

Am Samstag und Sonntag steigt in Hamburg das Final Four im DHB-Pokal. In der Neuauflage aus dem Vorjahr trifft im ersten Halbfinale der THW Kiel auf Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe.

Ohne Rücksicht auf Verluste: Jonathan Carlsbogard wirft sich für seinen TBV voll rein. imago images