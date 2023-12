Berlin, Hamburg und Melsungen im Viertelfinale

In den ersten drei Achtelfinal-Begegnungen des DHB-Pokal im Handball setzen sich die favorisierten Mannschaften durch: Hamburg gegen Eisenach, die Füchse Berlin in Bietigheim und die MT Melsungen beim SC DHfK Leipzig.

Die MT Melsungen jubelte nach dem Sieg in Leipzig über den Einzug in das Viertelfinale des DHB-Pokal. Alibek Käsler, MT

Die Füchse Berlin haben mit einem Auswärtssieg bei der SG BBM Bietigheim das Viertelfinale im DHB-Pokal erreicht. Der Erstligist hatte in der Anfangsphase beim Zweitliga-Spitzenreiter einige Probleme, geriet sogar ins Hintertreffen. Doch vor 3.024 Zuschauern machte der Favorit mit einer Vierer-Serie aus dem 6:7 ein 10:7 und zog in der Folge auf 17:12 davon. Bis zur Pause schrumpfte der Abstand auf drei Tore, nach Wiederbeginn zogen die Füchse in der torreichen Partie aber schnell auf 30:22 davon und hielten in der Folge Kurs bis zum 42:33-Endstand. Beste Werfer der Füchse Berlin, die erstmals seit 2019 wieder ins Viertelfinale des Handball-Pokals einziehen konnten, waren Mathias Gidsel mit elf und Tim Freihöfer mit sieben Toren.

Der SC DHfK Leipzig hat den Einzug ins DHB-Pokal-Viertelfinale des DHB-Pokal verpasst, das Team von Trainer Runar Sigtryggsson musste sich am Dienstagabend im Achtelfinale dem Bundesliga-Rivalen MT Melsungen mit 21:27 (12:14) geschlagen geben. Vor 3.851 Zuschauern waren Franz Semper und Oskar Sunnefeldt mit jeweils fünf Toren die besten Werfer des SC DHfK. Bei Melsungen wurde 48 Stunden nach dem Remis im Topspiel gegen Magdeburg Torhüter Adam Morawski nach der Pause zum großen Rückhalt. Nach einem 12:7 kämpfte sich Leipzig wieder heran, doch nach dem 14:12 beim Seitenwechsel zogen die Gäste über 18:13 auf 21:14 davon und steuerten in der Folge zum souveränen 27:21-Erfolg.

Als erster Club hatte zuvor der HSV Hamburg den Einzug in das Viertelfinale des DHB-Pokals mit einem Sieg gegen den ThSV Eisenach perfekt gemacht. Das Team von Torsten Jansen hatte vor 1.201 Zuschauern einen guten Start, nach dem 10:6 aber erlahmte das Spiel der Hausherren - beim 10:11 führte der Gast. Beim 12:15 hatte der HSV einen 2:9-Lauf hingelegt, bis zum 14:16-Pausenstand konnten sich die Gastgeber wieder etwas stabilisieren und nach Wiederbeginn drehte dann Dani Baijens auf. Gut acht Wochen nach dem Bruch seiner rechten Wurfhand feierte der Niederländer sein Comeback und trug acht Treffer zur Trendwende bei, die über ein 22:21 und 29:26 zum 31:28-Erfolg führte. "Das fühlt sich superan", sagte Baijens nach dem Spiel. Caspar Mortensen traf für die Hamburger ebenso achtfach wie Manuel Zehnder für den ThSV.

Fünf Spiele am Mittwoch

Die übrigen fünf Spiele des Achtelfinales werden am Mittwoch ausgetragen. Der VfL Eintracht Hagen empfängt den TuS N-Lübbecke, TuSEM Essen die Rhein-Neckar Löwen, der SC Magdeburg die HSG Wetzlar sowie die SG Flensburg-Handewitt den Bergischen HC und der VfL Gummersbach erwartet Frisch Auf Göppingen zum Duell um den Einzug in die nächste Runde des Handball-Pokals. Die Auslosung der Viertelfinalbegegnungen folgt dann am Donnerstag, Dyn überträgt diese ab 13 Uhr live und zeigt sie zudem kostenfrei auf dem Youtube-Kanal der HBL.