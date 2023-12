DHB-Pokal: Frühe Neuauflage des Finals - "Erlösung" für die Füchse

Erst am Mittwochabend wurden fünf der acht Viertelfinal-Tickets vergeben, seit Donnerstagmittag kennen die Klubs bereits ihre Gegner: In Magdeburg kommt es zur frühen Neuauflage des Finals aus dem April, die Füchse Berlin freuten sich sehr über ein Heimspiel.

Eine wirkliche Überraschung hatte das Pokal-Achtelfinale nicht zu bieten gehabt. Auch im reinen Zweitliga-Duell setzte sich mit TuS N-Lübbecke am Mittwochabend der Favorit gegen den VfL Eintracht Hagen durch. Umso mehr Spannung versprach die Auslosung am Donnerstag im Radisson Blu Hotel in Köln. U-21-Weltmeister Sören Steinhaus agierte als Losfee, Moderator Finn-Ole Martins führte durch die Auslosung.

Und die brachte dem einzigen verbliebenen Zweitligisten vermeintlich ein Auswärtsspiel. Weil aber der klassentiefere Verein auch im Viertelfinale automatisch Heimrecht genießt, muss die MT Melsungen auch gegen die Fans ankommen, um sich den Traum vom Final Four in Köln zu erfüllen.

Die vier Viertelfinals werden kurz nach der EM-Unterbrechung am 3. und 4. Februar ausgetragen, wobei ein besonderes Augenmerk auf einem Vergleich liegt: In Magdeburg kommt es zur Neuauflage des Finals aus dem vergangenen April - die Rhein-Neckar Löwen wollen dem SCM erneut ein Bein stellen. Im Endspiel der Saison 2022/23 hatten sich die Mannheimer mit 36:34 nach Siebenmeterwerfen durchgesetzt. Mit David Späth avancierte dabei ein späterer U-21-Weltmeister zum Helden.

Doch auch die zwei weiteren Bundesliga-Duelle versprechen Spannung. Im Nordduell ist die SG Flensburg-Handewitt beim HSV Hamburg zu Gast, zudem stehen sich die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach gegenüber. Für den Hauptstadtklub fühlte es sich offenbar wie eine "Erlösung" an. "Heimspiel im Pokal - dass wir das noch erleben dürfen", schrieben die Füchse in den sozialen Netzwerken. Letztmals hatte Berlin am 1. Oktober 2019 in diesem Wettbewerb ein Heimspiel bestreiten dürfen - im Achtelfinale wurde Magdeburg geschlagen (31:30).

"Endlich wieder ein Heimspiel im Viertelfinale und das nach so vielen Jahren", freute sich Füchse-Boss und kicker-Kolumnist Bob Hanning: "Ich freue mich sehr auf das Duell, gerade nach dem Bundesligaspiel in Gummersbach, was wir leider nicht gewinnen konnten." Am 27. Oktober hatte es für die Füchse nur zu einem 30:30 beim VfL gereicht.

Blohme spricht von "Hammerlos"

Gummersbachs Rechtsaußen Lukas Blohme sprach von einem "Hammerlos". Der Respekt beim Traditionsklub ist groß, wie der Linkshänder unterstrich: "Berlin spielt bisher eine überragende Saison und in der vergangenen Saison haben wir uns in Berlin auch schwergetan. Wir wissen aber auch um unsere Stärken. Zudem muss man sehen, wie die einzelnen Spieler vom Großturnier wiederkommen und wie gut man sich vorbereiten kann. Dementsprechend fahren wir auf jeden Fall nach Berlin, um ins Final Four einzuziehen."

Das Finalturnier findet am 13. und 14. April zum bereits zweiten Mal in Köln statt.

Das Pokal-Viertelfinale im Überblick:

SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen

TuS N-Lübbecke - MT Melsungen

Füchse Berlin - VfL Gummersbach

HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt