DHB-Pokal: Flensburg gegen die Füchse schon in Runde zwei

Am Mittwoch wurde die zweite Runde im DHB-Pokal gezogen - und besonders eine Partie hat es dabei in sich.

SG vs. Füchse: Die Klubs treffen aufeinander, Lasse Svan (#11, Karriereende) und Hans Lindberg nicht mehr. imago images

Ein Spitzenspiel gibt es nämlich bereits in der zweiten Runde des DHB-Pokals: Die SG Flensburg-Handewitt empfängt die Füchse Berlin. Titelverteidiger THW Kiel reist zum Zweitligisten 1. VfL Potsdam. Das ergab die Auslosung nach dem Handball-Supercup in Düsseldorf, bei dem sich der THW mit einem Sieg über Meister SC Magdeburg (36:33) den Titel sicherte. 32 Lose befanden sich in der Schüssel, als Speerwurf-Europameister Julian Weber zur Tat schritt.

Die Spiele der zweiten Pokalrunde steigen am 19. und 20. Oktober. In weiteren Bundesligaduellen treffen die TSV Hannover-Burgdorf und der TVB Stuttgart, der SC DHfK Leipzig und die Rhein-Neckar Löwen, der HC Erlangen und die MT Melsungen sowie der Bergische HC und Frisch Auf Göppingen aufeinander. Magdeburg bekommt es auswärts mit den Eulen Ludwigshafen zu tun.

Alle Partien der 2. Runde in der Übersicht:

HSC 2000 Coburg - TV Großwallstadt

SG BBM Bietigheim - TV 05/07 Hüttenberg

Eulen Ludwigshafen - SC Magdeburg

HC Empor Rostock - VfL Gummersbach

1. VfL Potsdam - THW Kiel

TSV Hannover-Burgdorf - TVB Stuttgart

TuS Fürstenfeldbruck - HSV Hamburg

SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin

HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar

SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen

VfL Lübeck-Schwartau - TBV Lemgo Lippe

HC Erlangen - MT Melsungen

Dessau-Roßlauer HV 06 - TuS N-Lübbecke

HC Elbflorenz 2006 - GWD Minden

TuS Vinhorst - ASV Hamm-Westfalen

Bergischer HC - Frisch Auf Göppingen