DHB-Pokal: Final Four - Teams, Termine, Übertragung, Modus

Mitte April geht es im deutschen Handball wieder um einen Titel. Beim Final Four treffen sich die besten vier Mannschaften der Pokalsaison, um im Final Four den DHB-Pokal unter sich auszumachen. Alle Infos zum Turnier im Überblick.

Im vergangenen Jahr kam es im Finale zu einem echten Drama, denn der Pokalsieger musste zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem SC Magdeburg über das Siebenmeter-Werfen entschieden werden. Am Ende setzten sich die Löwen denkbar knapp mit 36:34 n.S. durch. Wird der Kampf um den Pokal in diesem Jahr ähnlich spannend?

Welche Teams stehen im Halbfinale?

Fest steht jedenfalls bereits: Eine Titelverteidigung wird es nicht geben. Die Rhein-Neckar Löwen trafen in diesem Jahr bereits im Viertelfinale auf den Vorjahresfinalisten SC Magdeburg - und hatten das Nachsehen. Der SCM hat seinerseits noch alle Chancen und trifft im Halbfinale auf die Füchse Berlin, mit denen der amtierende Champions-League-Sieger in der Liga in direkter Konkurrenz um die Meisterschaft steht. Im zweiten Halbfinale stehen sich die SG Flensburg-Handewitt und die MT Melsungen gegenüber.

Wann und wo findet das Final Four statt?

Wie schon in der Vergangenheit werden im Final-Four-Modus die beiden Finalisten gesucht. Das bedeutet, dass die besten vier Teams sich an einem Wochenende zusammenfinden und erst die Halbfinals und tags darauf dann die Partie um Platz drei sowie das Finale ausspielen.

Auch in diesem Jahr findet das Final Four in der Lanxess Arena in Köln statt. Am Samstag, 13. April, steigen die Halbfinals. Den Auftakt machen dabei Magdeburg und Berlin um 16.10 Uhr, um 19 Uhr duellieren sich dann Flensburg und Melsungen um das zweite Finalticket.

Tags darauf am Sonntag, 14. April, spielen die Verlierer der Halbfinals ab 12.45 Uhr Rang drei aus, das Finale folgt dann um 15.35 Uhr.

Wer überträgt die Final-Spiele des DHB-Pokals?

Wie schon die gesamte Saison der Handball-Bundesliga wird der Sport-Streamingdienst Dyn auch das Final Four übertragen. Im Vorfeld der Halbfinal-Auslosung hatte der frühere DFL-Chef Christian Seifert, Gründer und Gesellschafter des Streamingdienstes, gesagt: "Wir werden daraus den Super Bowl des Handballs machen. Das muss auch unser Selbstverständnis sein - in einem Land mit der stärksten Liga, mit den stärksten Spielern".

Zusätzlich zu Dyn wird außerdem die ARD Teile des Final Four übertragen. So wird das Halbfinale zwischen Magdeburg und den Füchsen sowie das Finale am Sonntag im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.