DHB-Pokal der Männer, volles Programm bei den Frauen

Nur eine Woche nach dem Ende der Handball-EM meldet sich der Männer-Handball mit dem DHB-Pokal zurück. Auch in der Frauen-Bundesliga stehen in dieser Woche einige Partien auf dem Programm.

Am kommenden Wochenende kehrt, sechs Tage nach der Europameisterschaft, bei den Nationalspielern schon wieder der Alltag ein - allerdings mit einem Highlight, denn vier acht Teams, davon ein Zweitligist, kämpfen um die Teilnahme am REWE Final4 Mitte April in Köln. Dyn überträgt die Partien am Samstag und Sonntag live.

Auch bei den Frauen kehrt nach der EM wieder die Normalität ein, denn das Turnier hatte den Spielerinnen spielfreie Tage beschert. Nun läuft der Ligabetrieb auf nationaler und europäischer Ebene - und das gilt hoffentlich auch für das Wetter - ungestört weiter. Am Abend steht bereits die erste Partie auf dem Plan.

Derzeit wirft die Gala der German Handball Awards 2023 ihre Schatten voraus. Noch bis einschließlich Mittwoch, 31. Januar, kann man seinen Publikumsliebling nominieren (vollständigen Namen und Verein angeben). Die Wahl der Nominierten ist ab dem 1. Februar um 16 Uhr möglich. Dyn überträgt die Gala am 11. März.

Handball-Programm Frauen

Dyn überträgt alle Spiele bis auf die 2. Liga, die exklusiv bei Sportdeutschland zu sehen ist. Spiele der EHF-Wettbewerbe laufen auch bei DAZN. Eurosport zeigt einzelne HBF1-Spiele im Free-TV, darunter eines am 27. Januar.

Dienstag, 30. Januar

Bensheim gegen Buxtehude

Zu Beginn unseres Vorschauzeitraums steht ein Dienstagsspiel in der Handball Bundesliga Frauen. Um 19:30 Uhr empfängt Bietigheim-Verfolger HSG Bensheim/Auerbach den Buxtehuder SV, der dem Mittelfeld entkommen möchte.

» Alle Meldungen zur 1. Bundesliga der Frauen

Mittwoch, 31. Januar

Zwei Mittwochsspiele

Um 19:30 Uhr empfängt der neulich gegen Neckarsulm siegreiche Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath den Spitzenreiter SG BBM Bietigheim. Zeitgleich trifft der schon etwas abgeschlagene Tabellensechste VfL Oldenburg auf den Vierten Borussia Dortmund.

Samstag, 3. März

European League und Bundesliga am Samstag

Um 16:00 Uhr beginnt das Samstagsprogramm mit einem Auswärtsspiel der HSG Bensheim/Auerbach in der European League, bei MKS Lublin in Polen.

Um 17:30 Uhr geht das Programm mit dem Zweitligaspiel TuS Lintfort gegen HCD Gröbenzell weiter.

Um 18:00 Uhr folgt das Heimspiel in der European League des Thüringer HC, der gegen Chambray Touraine aus Frankreich antritt.

» Alle Meldungen zur EHF European League der Frauen

Um 18:00 Uhr wird auch in der ersten Liga gespielt. Die HSG Blomberg-Lippe aus dem hinteren Spitzenfeld tritt gegen den abstiegsbedrohten BSV Sachsen Zwickau an.

Um 18:00 Uhr wird auch in der zweiten Liga gespielt. Der im unteren Mittelfeld verortete VfL Waiblingen empfängt den Tabellenachten ESV Regensburg.

Um 18:30 Uhr sind die nächsten Spiele der zweiten Liga an der Reihe. Der SV Werder Bremen ist darin gegen den Zwölften SG 09 Kirchhof favorisiert. Gleiches gilt im Auswärtsspiel des 1. FSV Mainz 05 beim TSV Nord Harrislee.

» Alle Meldungen zur 2. Bundesliga der Frauen

Um 19:00 Uhr gibt es mit dem Heimspiel der HSG Bad Wildungen gegen den SV Union Halle-Neustadt ein Verfolgerduell im unteren Tabellendrittel.

Um 19:00 Uhr wird auch das Zweitligaspiel der SGH Rosengarten-Buchholz gegen Aufstiegsaspirant HC Rödertal angepfiffen.

Um 19:30 Uhr endet der Spielemarathon mit einem Spiel der ersten und einer Begegnung der zweiten Liga. In der HBF1 kämpfen die TuS Metzingen und Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm um die nächsten Zähler, im Unterhaus haben die TG Nürtingen und der HC Leipzig ein Verfolgerduell im oberen Mittelfeld.

Sonntag, 4. März

Champions League und zweite Liga am Sonntag

Um 14:00 Uhr empfängt die SG BBM Bietigheim in der Königinnenklasse als Tabellenfünfter der Gruppe A den Sechsten aus Debrecen in Ungarn. Die Schwäbinnen können noch ihre Fühler nach oben ausstrecken.

» Alle Meldungen zur EHF Champions League der Frauen

Sonst gibt es am Sonntag nur noch ein weiteres Spiel mit deutscher Beteiligung. Darin hat Frisch Auf Göppingen um 16:00 Uhr die HSG Freiburg aus dem badischen Landesteil zu Gast. Das Topteam trifft auf den abstiegsbedrohten Aufsteiger.

Handball-Programm Männer

Dyn hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der nationalen Ligen, des DHB-Pokals sowie der beiden europäischen Spitzenwettbewerbe Champions League und European League gesichert. Einzelne Partien werden von ARD-Sendern übertragen.

Samstag, 3. März

Auftakt zum DHB-Pokal-Viertelfinale

Am Samstag nach der Europameisterschaft sind die ersten Spiele im Klubhandball angesetzt. Im DHB-Pokal treffen um 19:00 Uhr Zweitligist TuS N-Lübbecke und Erstligist MT Melsungen aufeinander. Der Sieger reist zum Final4 nach Köln.

Um 20:30 Uhr ermitteln der Handball Sport Verein Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt den zweiten Pokal-Halbfinalisten.

» Alle Informationen zum DHB-Pokal der Männer

Sonntag, 4. März

Wer vervollständigt das REWE Final4 2024?

Um 16:30 Uhr empfängt das Bundesliga-Topteam Füchse Berlin den Tabellensiebten VfL Gummersbach zum Pokal-Fight.

Ebenfalls ums Dabeisein beim nächsten Handball-Highlight in der Rhein-Metropole kämpfen der SC Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen. Anpfiff ist um 18:00 Uhr.