DHB-Pokal der Männer für Frauen-Nationalteam kein Konkurrenzprogramm

Kapitänin Emily Bölk sieht das Final Four um den DHB-Pokal der Männer nicht als Konkurrenzprogramm für die Olympia-Qualifikation der deutschen Handballerinnen - im Gegenteil.

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch kämpft in dieser Woche um die erste Qualifikation für Sommerspiele seit 16 Jahren. Gleichzeitig ist für das Wochenende das Final4 im DHB-Pokal der Männer angesetzt - kein Problem meint Emily Bölk. "Dadurch, dass es sogar ein komplettes Handball-Wochenende wird, könnte ich mir vorstellen, dass die Begeisterung für beides sehr hoch ist", sagte die 25-Jährige.

Am Donnerstag muss die DHB-Auswahl gegen Slowenien (17.45 Uhr/Sport1) ran. Am Wochenende warten Montenegro und Außenseiter Paraguay, dann wird auch um den DHB-Pokal gespielt. Bölk freut sich trotz der Terminkollision vor allem auf die Fans und die Aufmerksamkeit. "Unsere Spiele sind im Free-TV zu sehen und die Halle ist voll. Wir rechnen mit toller Unterstützung."

DHB rechnet mit vollen Hallen

4000 Tickets sind laut DHB-Vorstand-Sport Axel Kromer schon für jeden Tag verkauft. "Wir rechnen mit vollen Hallen und denken, dass wir somit einen achten Mann im Rücken haben werden." In Neu-Ulm sei eine "unglaubliche Stimmung" möglich.

Nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation der Männer sollen die Frauen nachziehen. Sie hätten nun die "Chance zu zeigen, wie attraktiv der Frauen-Handball in Deutschland geworden ist", sagte Kromer.

Olympia-Quali und DHB-Pokal Final4 im Fernsehen und Livestream

Die Spiele der DHB-Auswahl sind bei Sport1 und, am Wochenende, im Ersten Programm der ARD live zu sehen. Dyn zeigt alle drei Spiele. Sport1 und Das Erste zeigen die Spiele neben dem TV auch über das Internet.

Bei den Männern wird die Endrunde im DHB-Pokal in Köln am kommenden Wochenende live bei Dyn und in der ARD zu sehen sein. Dyn bietet ein umfassendes Programm im Vorlauf auf das Final4. So erschien gestern eine neue Folge "Kretzsche&Schmiso", die sich um das Event in Köln dreht. Weitere Formate am Mittwoch und Freitag, dann direkt aus der Kölnarena, folgen. Am Finalsonntag sind ebenfalls spezielle Sendungen im Rahmenprogramm geplant.

